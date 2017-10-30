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КС Испании отменил декларацию о независимости Каталонии
31.10.2017 16:32 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт — Sputnik. Конституционный суд Испании приостановил действие резолюции о независимости Каталонии.
© Sputnik/ Джорди Бойшареу
В минувшую пятницу парламент Каталонии
В понедельник Генпрокуратура Испании выдвинула против Пучдемона и его коллег иски с обвинениями в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств. В итоге экс-глава женералитета, а также пять его
Однако во вторник днем Пучдемон опроверг эти заявления.
"Я здесь не для того, чтобы просить политического убежища", — заявил он журналистам в Брюсселе.
По его словам, он приехал в Брюссель как в столицу Европы, и рассчитывает действовать в соответствии с принципами свободы и безопасности.
© REUTERS/ Albert Gea
Тем не менее, накануне стало известно, что представлять интересы опального каталонского политика согласился бельгийский адвокат Поль Бекарт. Он подтвердил это в эфире телекомпании VRT. Бекарта в свое время защищал членов баскской сепаратистской группировки ЭТА Луиса Морено и Ракель Гарсию.
Во вторник перестали работать и веб-сайты женералитета Каталонии. Не открываются страницы главы правительства и заместителя. При попытке набрать в браузере адреса govern.cat, president.cat и vicepresident.cat, на экране появляется сообщение "не удается получить доступ к сайту".
Референдум о независимости
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Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил журналистам в Брюсселе, что не планирует просить политического убежища.
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