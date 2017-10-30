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Лукашенко возложил венок к Мемориалу памяти павших воинов в Абу-Даби

31.10.2017 18:39 — Новости Политики | БелТА  
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31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня возложил венок к Мемориалу памяти павших воинов в Абу-Даби. Это событие стало главным протокольным мероприятием рабочего визита главы государства в Объединенные Арабские Эмираты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Торжественная церемония прошла с участием сводной роты почетного караула. Президент возложил венок к монументу и почтил память погибших за страну героев минутой молчания.

Александра Лукашенко при посещении мемориала сопровождал директор службы по делам семей мучеников Администрации Наследного принца Абу-Даби шейх Халифа бен Тахнун бен Мухаммед аль-Нахайян. Глава государства ознакомился с архитектурными особенностями комплекса и сделал запись в Книге почетных гостей. Затем стороны обменялись подарками.

Мемориал расположен напротив Большой мечети шейха Заида и представляет собой архитектурную композицию из 31 опирающейся друг на друга панели, на которых нанесены имена павших воинов. Монумент является национальным и культурным ориентиром, он воплощает собой ценности единства и солидарности нации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня возложил венок к Мемориалу памяти павших воинов в Абу-Даби. Это событие стало главным...

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