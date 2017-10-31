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Премьер-министры стран СНГ встретятся в Ташкенте 3 ноября
01.11.2017 09:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Вопросы сотрудничества стран Содружества будут обсуждены в Ташкенте 3 ноября на заседании Совета глав правительств (СГП) СНГ, сообщили в штаб-квартире СНГ в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
Мероприятие пройдет во Дворце международных форумов "Узбекистон"
"В повестку дня очередного заседания СГП включен комплекс вопросов дальнейшего развития сотрудничества государств Содружества в различных сферах", — сообщили Sputnik в среду в Исполкоме Содружества.
Как сообщили в пресс-службе Совета министров Беларуси, премьер-министр Андрей Кобяков примет участие в данном заседании. В рамках мероприятия он проведет встречу с главой кабинета министров России Дмитрием Медведевым, также запланированы двусторонние встречи с коллегами из других стран.
На расширенном заседании СГП будут рассмотрены более10 проектов документов, направленных на развитие сотрудничества в экономической и других сферах интеграционного взаимодействия, сказали в СНГ.
В штаб-квартире также сообщили, что во время заседания в узком формате премьер- министры проведут свободный обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ. Также планируется согласовать дату проведения очередного заседания Совета глав правительств.
Как ранее сообщал Sputnik, по словам председателя Исполкома СНГ Сергея Лебедева,
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Глава белорусского правительства Андрей Кобяков намерен провести двустороннюю встречу со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым.
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