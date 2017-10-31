Премьер-министры стран СНГ встретятся в Ташкенте 3 ноября

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Вопросы сотрудничества стран Содружества будут обсуждены в Ташкенте 3 ноября на заседании Совета глав правительств (СГП) СНГ, сообщили в штаб-квартире СНГ в Минске.



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"В повестку дня очередного заседания СГП включен комплекс вопросов дальнейшего развития сотрудничества государств Содружества в различных сферах", — сообщили Sputnik в среду в Исполкоме Содружества.

Как сообщили в пресс-службе Совета министров Беларуси, премьер-министр Андрей Кобяков примет участие в данном заседании. В рамках мероприятия он проведет встречу с главой кабинета министров России Дмитрием Медведевым, также запланированы двусторонние встречи с коллегами из других стран.

На расширенном заседании СГП будут рассмотрены более10 проектов документов, направленных на развитие сотрудничества в экономической и других сферах интеграционного взаимодействия, сказали в СНГ.

В штаб-квартире также сообщили, что во время заседания в узком формате премьер- министры проведут свободный обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ. Также планируется согласовать дату проведения очередного заседания Совета глав правительств.

Как ранее сообщал Sputnik, по словам председателя Исполкома СНГ Сергея Лебедева, несколько вопросов, которые были рассмотрены на заседании Совета министров иностранных дел в Сочи 10 октября 2017 года, перейдет в повестку дня заседания Совета глав правительств в Ташкенте.