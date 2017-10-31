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Либерал-демократ Синдзо Абэ переизбран на пост премьер-министра Японии
01.11.2017 09:34 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Глава либерально-демократической партии Синдзо Абэ переизбран в среду на пост премьер-министра Японии, передает
© Sputnik/ Сергей Субботин
За переизбрание Абэ проголосовало 312 депутатов из 465. Для победы ему было достаточно 233 голосов.
В конце октября возглавляемая Абэ партия
Глава правительства уже заявил, что оставит без изменений состав министров.
После оглашения списка членов правительства кабмин должен утвердить император Японии, после чего кабинет будет считаться сформированным.
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Теперь премьер должен огласить список министров нового кабмина, после чего его утвердит император.
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