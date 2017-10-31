Либерал-демократ Синдзо Абэ переизбран на пост премьер-министра Японии

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Глава либерально-демократической партии Синдзо Абэ переизбран в среду на пост премьер-министра Японии, передает Sputnik Japan .



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За переизбрание Абэ проголосовало 312 депутатов из 465. Для победы ему было достаточно 233 голосов.

В конце октября возглавляемая Абэ партия получила 284 места в парламенте из 465 возможных. В Японии главой правительства становится тот, чья партия получила большинство мест в парламенте, соответственно Абэ сохранил свой пост, став 98-м премьер-министром страны.

Глава правительства уже заявил, что оставит без изменений состав министров.

После оглашения списка членов правительства кабмин должен утвердить император Японии, после чего кабинет будет считаться сформированным.