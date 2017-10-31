Посольство США в Беларуси планирует начать выдачу туристических виз для всех белорусов в 2018 году

Роберт Райли. Фото из архива

1 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Посольство США в Беларуси расширяет предоставление консульских услуг и планирует начать выдачу туристических виз для всех белорусов в 2018 году. Об этом заявил сегодня на встрече с журналистами временный поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли, передает корреспондент БЕЛТА.

"Впервые за 10 лет мы намерены расширить консульские услуги в Минске. Сегодня мы делаем первый шаг: снижаем возрастной порог для заявителей на получение немиграционных виз с 70 до 50 лет", - сказал Роберт Райли.

Он уточнил, что данное нововведение будет действовать уже с сегодняшнего дня.

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