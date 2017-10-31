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Суриков призвал не бояться «неуютных подарков» от России на Новый год

01.11.2017 13:40 — Новости Политики | БДГ  
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Посол России в Беларуси Александр Суриков считает, что у двух стран нет системных споров в вопросах цен на газ и нефть, в связи с чем странам «нечего ожидать каких-то неуютных подарков в преддверии нового года».

Дипломат отметил, что страны уже определились с ценой на газ на 2018 год. Речь на сегодня идет только о 2019-м и последующих годах. "И там, вроде бы, все тоже определено", — сказал он, добавив, что сейчас обсуждает ситуация с транзитом, передает Sputnik.

По его мнению, подход выработается или усредненный, или посчитанный по конкретному газопроводу. «Лишь бы это были фактические затраты, а не выдумывание чего-то», — подчеркнул посол.

Александр Суриков считает, что и в нефтяной сфере у сторон нет глобальных расхождений. Говоря об увязывании поставок нефти с транзитом белорусских нефтепродуктов через российские порты, он отметил, что это следует решать в свете рентабельности таких поставок, а для этого снижать железнодорожные тарифы и стоимость услуг российских портов в сравнении с  прибалтийскими, а также увеличивать скорость прохождения.

По его словам, если экономика покажет реальную рентабельность белорусских нефтепереработчиков — вопросов не будет, а если нет – «надо просто договариваться, предлагать субсидии».

Кроме того, подчеркнул посол, в вопросах ценообразования на российские нефть и газ нет "системных споров", только вопросы «технико-экономического характера».

Напомним, что отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились в 2016 году. Россия даже резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале прошлого года. При этом в начале газового конфликта премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что цена российского газа для нас должна составлять 80 долларов за тысячу кубометров.

В итоге конфликт затянулся более чем на год, пока на встрече президентов двух стран, прошедшей 3 апреля в Санкт-Петербурге, не были урегулированы все вопросы по поставкам нефти и газа. При этом белорусская сторона полностью признала и погасила газовый долг, который превысил 700 млн долларов.

 
 
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Посол России в Беларуси Александр Суриков считает, что у двух стран нет системных споров в вопросах цен на газ и нефть, в связи с чем странам «нечего ожидать...

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