С 2018 года белорусы смогут получать визы США в Минске

Посольство США в Беларуси расширяет предоставление консульских услуг и планирует начать выдачу туристических виз для всех белорусов в начале 2018 года.

Как заявил 1 ноября временный поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли, уже с сегодняшнего дня снижается с 70 до 50 лет возрастной порог для заявителей на получение гостевых, туристических и деловых виз. Кроме того, теперь заявители любого возраста, чья американская виза любой категории истекла менее года назад, могут получить новую визу в Минске, передает БелТА .

С начала же 2018 года (конкретная дата пока не называется) планируется открыть возможность подачи заявлений для получения немиграционных виз для всех граждан Беларуси без необходимости ехать в соседние страны.

По словам дипломата, на это решение повлияло ухудшение отношений между США и Россией, когда из-за закрытия визовых услуг для граждан Беларуси в посольстве США в Москве усложнился и так непростой процесс получения визы белорусскими гражданами.

Напомним, что с 2008 года количество сотрудников посольства США в Минске было сокращено с 35 до пяти человек . Это произошло после обострения отношений между двумя странами, когда США ввели санкций в отношении госконцерна «Белнефтехим» из-за нарушений в нашей стране прав чловека. Тогда же были отозваны послы. Сейчас, после разрешения на это белорусских властей , в посольстве США в Минске работают семь американских дипломатов, есть возможность увеличения штата до девяти человек.