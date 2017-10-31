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С 2018 года белорусы смогут получать визы США в Минске
01.11.2017 14:00 — Новости Политики | БДГ
Посольство США в Беларуси расширяет предоставление консульских услуг и планирует начать выдачу туристических виз для всех белорусов в начале 2018 года.
Как заявил 1 ноября временный поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли, уже с сегодняшнего дня снижается с 70 до 50 лет возрастной порог для заявителей на получение гостевых, туристических и деловых виз. Кроме того, теперь заявители любого возраста, чья американская виза любой категории истекла менее года назад, могут получить новую визу в Минске, передает
С начала же 2018 года (конкретная дата пока не называется) планируется открыть возможность подачи заявлений для получения немиграционных виз для всех граждан Беларуси без необходимости ехать в соседние страны.
По словам дипломата, на это решение повлияло ухудшение отношений между США и Россией, когда из-за закрытия визовых услуг для граждан Беларуси в посольстве США в Москве
Напомним, что с 2008 года количество сотрудников посольства США в Минске было
Также стоит отметить, что в связи с указом президента США Дональда Трампа об ужесточении правил въезда в страну
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Посольство США в Беларуси расширяет предоставление консульских услуг и планирует начать выдачу туристических виз для всех белорусов в начале 2018 года.
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