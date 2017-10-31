МИД Беларуси решительно осуждает теракт в Нью-Йорке

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси решительно осуждает произошедший накануне теракт в Нью-Йорке. Об этом говорится в заявлении ведомства на официальной странице в Twitter, сообщает БЕЛТА.

"Решительно осуждаем террористическое нападение на жителей и зарубежных гостей Нью-Йорка. Наши искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 31 октября в результате кровавого происшествия на Манхэттене погибли восемь человек, более 12 получили ранения. Власти назвали произошедшее террористическим актом.

Террорист на арендованном грузовике-пикапе на высокой скорости проехал несколько кварталов по выделенной для велосипедистов полосе и давил всех, кто попадался ему на пути. Злоумышленник врезался в школьный автобус, после чего машина остановилась. Когда мужчина вышел из водительской кабины с оружием в руках, полиция открыла по нему огонь. С ранением в живот он был доставлен в больницу.

Оружие, которое было у террориста, оказалось винтовкой для игры в пейнтбол. По данным телекомпании CNN, преступник кричал "Аллах акбар". Позже стало известно, что у нападавшего была при себе записка, в которой он утверждал, что действовал во имя террористической группировки "Исламское государство".-0-