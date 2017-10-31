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Посольство США в Минске может увеличить число сотрудников

01.11.2017 18:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Посольство США в Беларуси может расширить число сотрудников, заявил в среду временный поверенный в делах США в республике Роберт Райли.

Посольство США в Минске может увеличить число сотрудников
© Sputnik/
Посольство США в Минске снова будет выдавать визы белорусам

Беларусь и США отозвали своих послов после ухудшения отношений в 2008 году. Сегодня в диппредставительствах работает ограниченное число сотрудников, а руководят ими на уровне временных поверенных.

С 2018 года посольство США может начать выдавать туристические визы всем белорусам без ограничений. Сейчас за визами большинство граждан должны ездить в Варшаву, Киев или Вильнюс.

"Когда мы говорим про любое посольство США, то большее число предоставляемых услуг и посетителей требует большего количества сотрудников. Мы, конечно, будем рассматривать возможность расширения числа сотрудников, чтобы оказывать как можно больше услуг белорусским гражданам", — заявил в среду Райли.

Впрочем, по словам дипломата, сейчас стороны не обсуждают вопрос возвращения посла США в Минск. Однако, отношения между странами продолжают улучшаться, констатировал Райли.

Отношения Беларуси и США приобрели позитивный характер после президентских выборов в республике 2015 года. На сегодня приостановлено действие большинства американских санкций в отношении белорусских компаний и физлиц.

 
Теги: Минск
 
 
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Вопрос возвращения посла США в Минск сторонами пока не обсуждается.

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