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Лукашенко и Порошенко провели встречу в ОАЭ
02.11.2017 09:21 — Новости Политики | БелТА
2 ноября, Абу-Даби /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня встречу с Президентом Украины Петром Порошенко в ОАЭ, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко посещает Объединенные Арабские Эмираты с рабочим визитом. Во время поездки запланированы переговоры главы белорусского государства с руководством страны, а также ряд встреч с представителями бизнес-кругов.
С рабочим визитом в ОАЭ 1-2 ноября находится и Петр Порошенко. Накануне он совершил официальный визит в Саудовскую Аравию.
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2 ноября, Абу-Даби /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня встречу с Президентом Украины Петром Порошенко в ОАЭ, передает...
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