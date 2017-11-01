ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко и Порошенко провели встречу в ОАЭ

02.11.2017 09:21 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко и Порошенко провели встречу в ОАЭ
Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Фото из архива

2 ноября, Абу-Даби /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня встречу с Президентом Украины Петром Порошенко в ОАЭ, передает корреспондент БЕЛТА.

"В торгово-экономическом отношении мы очень активно сотрудничаем. Наш товарооборот уже, несмотря на разного рода проблемы и препятствия, составил больше $3 млрд, наверное, где-то $3,5 млрд будет на сегодняшний день. Но у нас есть очень хорошая возможность расширить сотрудничество за счет взаимодействия регионов", - сказал Александр Лукашенко.

Новый импульс развитию отношений между странами, уверен белорусский лидер, даст первый форум регионов Беларуси и Украины, который готовятся провести в Гомеле.

"Что касается политического взаимодействия, то у нас вообще проблем нет. Мы абсолютно следуем тому курсу, по которому договорились идти", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства заметил, что даже на большом расстоянии от своих стран президенты нашли возможность встретиться и рассмотреть проблематику отношений. "Сегодня у нас есть возможность обсудить те вопросы, которые, возможно, нуждаются в дополнительном импульсе с нашей стороны. Я хочу вас заверить, что мы всегда были людьми исполнительными: если мы обещаем, мы это делаем. Я хочу это вам гарантировать и на будущее", - заявил белорусский лидер.

Петр Порошенко отметил активную работу над реализацией ранее достигнутых договоренностей, начиная от вопросов демаркации и заканчивая торгово-экономическим сотрудничеством. "Я этот вопрос держу на контроле", - подчеркнул Президент Украины. Он выразил удовлетворение в связи с тем, что стороны расширяют взаимодействие по разным направлениям, включая экономику и социальную сферу.

Александр Лукашенко посещает Объединенные Арабские Эмираты с рабочим визитом. Во время поездки запланированы переговоры главы белорусского государства с руководством страны, а также ряд встреч с представителями бизнес-кругов.

С рабочим визитом в ОАЭ 1-2 ноября находится и Петр Порошенко. Накануне он совершил официальный визит в Саудовскую Аравию.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 ноября, Абу-Даби /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня встречу с Президентом Украины Петром Порошенко в ОАЭ, передает...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Посольство США в Минске может увеличить число сотрудников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика