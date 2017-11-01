Лукашенко встретился в ОАЭ с президентом Украины

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе поездки в Объединенные Арабские Эмираты встретился с президентом Украины Петром Порошенко, который также находится в ОАЭ с рабочим визитом.

На встрече глав Беларуси и Украины в ОАЭ речь шла, среди прочего о развитии экономического и состоянии политического взаимодействия.

"В торгово-экономическом отношении мы очень активно сотрудничаем. Наш товарооборот уже, несмотря на разного рода проблемы и препятствия, составил больше $3 млрд, наверное, где-то $3,5 млрд будет на сегодняшний день. Но у нас есть очень хорошая возможность расширить сотрудничество за счет взаимодействия регионов", — цитирует слова Лукашенко пресс-служба главы государства.

По мнению белорусского президента, новый импульс развитию отношений даст первый форум регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гомеле.

"Что касается политического взаимодействия, то у нас вообще проблем нет. Мы абсолютно следуем тому курсу, по которому договорились идти", — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что белорусы характеризуются исполнительностью, держат взятые обязательства. "Я хочу это вам гарантировать и на будущее", обратился к украинскому коллеге Лукашенко.

Предыдущая встреча глав соседних государств состоялась в июле в Киеве . Тогда Порошенко рассказал журналистам о заверениях белорусского коллеги, что территория Беларуси никогда не будет использована для агрессивных действий против Украины.

В этот раз Порошенко отметил активную работу над согласованными ранее проектами, начиная от вопросов демаркации и заканчивая торгово-экономическим сотрудничеством.