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Лукашенко и Порошенко встретились друг с другом в ОАЭ

02.11.2017 11:53 — Новости Политики | БДГ  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко, который находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, 2 ноября в ОАЭ провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко, который посещает страны Персидского залива.

О встрече глав государств сообщили в пресс-службе президента Беларуси. В администрации Петра Порошенко пока о ней ничего не говорится.

Как отметил Александр Лукашенко, товарооборот между Беларусью и Украиной, несмотря на разного рода проблемы и препятствия, превысил 3 млрд долларов. По его словам, есть очень хорошая возможность расширить сотрудничество за счет взаимодействия регионов. В частности, новый импульс развитию отношений придаст первый форум регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гомеле, заявил белорусский президент.

При этом он также отметил, что в вопросах политического взаимодействия у стране «вообще проблем нет». Кроме того, Александр Лукашенко предложил обсудить те вопросы, которые, возможно, нуждаются в дополнительном импульсе.

В свою очередь Петр Порошенко отметил активную работу над реализацией ранее достигнутых договоренностей, начиная от вопросов демаркации и заканчивая торгово-экономическим сотрудничеством. Он также выразил удовлетворение тем, что стороны расширяют взаимодействие по разным направлениям, включая экономику и социальную сферу.

Напомним, что это уже не первая встреча президентов двух стран. Так, в годовщину Чернобыльской катастрофы 26 апреля состоялась встреча пр Александра Лукашенко и Петра Порошенко на территории Беларуси и Украины. А 21 июля белорусский президент посетил с официальным визитом Киев.

 
Теги: Гомель
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко, который находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, 2 ноября в ОАЭ провел встречу с президентом Украины Петром...

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