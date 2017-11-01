Лукашенко и Порошенко встретились друг с другом в ОАЭ

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, 2 ноября в ОАЭ провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко, который посещает страны Персидского залива.

О встрече глав государств сообщили в пресс-службе президента Беларуси . В администрации Петра Порошенко пока о ней ничего не говорится.

Как отметил Александр Лукашенко, товарооборот между Беларусью и Украиной, несмотря на разного рода проблемы и препятствия, превысил 3 млрд долларов. По его словам, есть очень хорошая возможность расширить сотрудничество за счет взаимодействия регионов. В частности, новый импульс развитию отношений придаст первый форум регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гомеле, заявил белорусский президент.

При этом он также отметил, что в вопросах политического взаимодействия у стране «вообще проблем нет». Кроме того, Александр Лукашенко предложил обсудить те вопросы, которые, возможно, нуждаются в дополнительном импульсе.

В свою очередь Петр Порошенко отметил активную работу над реализацией ранее достигнутых договоренностей, начиная от вопросов демаркации и заканчивая торгово-экономическим сотрудничеством. Он также выразил удовлетворение тем, что стороны расширяют взаимодействие по разным направлениям, включая экономику и социальную сферу.