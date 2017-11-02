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Евросоюзу для сотрудничества с ЕАЭС не хватает понимания объединения
02.11.2017 22:26 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Европейский союз чувствует потребность в понимании функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перед тем, как принимать решение о сотрудничестве с объединением, заявил в четверг директор регионального представительства фонда имени Конрада Аденауэра Вольфганг Зендер.
© Sputnik / Виктор Толочко
Экспертная инициатива "Минский диалог" представила в четверг результаты своего исследования современного состояния интеграции стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Перед презентацией доклада о возможном сотрудничестве ЕАЭС с Евросоюзом рассказал и региональный руководитель крупнейшего немецкого фонда.
"ЕАЭС для Евросоюза – четвертый по значимости торговый партнер. Но между ЕС и ЕАЭС все еще отсутствуют формальные отношения", – сообщил Зендер.
Представитель фонда отметил: важно понимать, когда и какие отношения могут быть установлены между ЕС и ЕАЭС. Напомнил Зендер и о позиции Беларуси по этому вопросу: руководство страны давно выступает за "интеграцию интеграций".
"Для Европейского союза тут возникает вопрос: насколько ЕАЭС может в целом рассматриваться как модель будущего и партнер? Непонятно также, нужно ли и важно ли вести переговоры напрямую с ЕАЭС, либо лучше вести диалог с отдельными государствами-членами", – поделился европейской позицией представитель фонда.
Важно понимание и того, в "каких политических сферах сегодня было бы возможно сотрудничество".
"Существует большая потребность в понимании того, как ЕАЭС вообще функционирует. Какие проблемы и шансы есть. Только если подобное понимание укрепится в обществе, мы сможем принимать решение о возможном сотрудничестве", – заключил Зендер.
Евразийский экономический союз был образован в 2015 году на основе Таможенного союза. Сегодня объединение включает пять государств: Беларусь, Россию, Казахстан, Армению и Кыргызстан. Суммарный ВВП стран-членов организации составляет порядка 4,4 триллиона долларов США.
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В Евросоюзе, уверен страновой директор фонда имени Аденауэра, не знают, можно ли рассматривать ЕАЭС как партнера.
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