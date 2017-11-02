Испанский суд выдал ордер на арест Пучдемона и экс-членов правительства

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Суд Испании выдал ордер на арест Карлеса Пучдемона и других бывших членов правительства Каталонии (женералитета), которые находятся в Бельгии , сообщили местные СМИ.



© REUTERS/ YVES HERMAN КС Испании отменил декларацию о независимости Каталонии

Решение выдать ордер на арест приняла судья Национальной судебной палаты Испании.

Ранее стало известно, что судья распорядилась поместить под стражу до рассмотрения дела по существу восемь экс-членов женералитета Каталонии, среди которых бывший заместитель главы правительства автономного сообщества Ориол Жункерас.

Оставаться на свободе может только бывший член правительства Каталонии Санти Вила. Он подал в отставку накануне провозглашения независимости парламентом и может избежать ареста, если внесет залог в размере 50 тысяч евро.

В четверг государственное телевидение Испании распространило фото Пучдемона, находившегося в бельгийском кафе со своим знакомым, в то время как его бывшие подчиненные давали показания в суде Мадрида.

Парламент Каталонии 27 октября принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, согласно которой вводится прямое управление испанских властей в Каталонии.

Премьер Испании Мариано Рахой отстранил от должностей членов женералитета, в том числе его главу Карлеса Пучдемона. Парламент автономного сообщества был распущен . 21 декабря в Каталонии пройдут досрочные выборы.