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Франция одобрила проведение референдума о независимости Новой Каледонии
03.11.2017 08:22 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Руководство Франции согласовало в четверг проведение референдума о независимости Новой Каледонии, сообщают мировые СМИ.
Точная дата голосования еще не определена, однако сообщается, что оно должно состояться не позднее ноября 2018 года.
© AFP/ FRED DUFOUR
"Этим вечером мы пришли к политическому соглашению (по референдуму), и, что не менее важно, у нас появилось доверие. Но остается еще много работы", — заявил по этому поводу премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
Проведение референдума о независимости предусматривалось соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане, которое было подписано еще в 1998 году. Ранее архипелаг имел статус заморской территории Франции.
Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, 1 октября референдум о независимости
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Проведение референдума о независимости предусматривалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане.
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