Франция одобрила проведение референдума о независимости Новой Каледонии

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Руководство Франции согласовало в четверг проведение референдума о независимости Новой Каледонии, сообщают мировые СМИ.

Точная дата голосования еще не определена, однако сообщается, что оно должно состояться не позднее ноября 2018 года.



© AFP/ FRED DUFOUR Франция отменила режим чрезвычайного положения

"Этим вечером мы пришли к политическому соглашению (по референдуму), и, что не менее важно, у нас появилось доверие. Но остается еще много работы", — заявил по этому поводу премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Проведение референдума о независимости предусматривалось соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане, которое было подписано еще в 1998 году. Ранее архипелаг имел статус заморской территории Франции.

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, 1 октября референдум о независимости прошел в Каталонии . Большинство пришедших на участки жителей автономного сообщества высказались за объявление независимости. Результаты референдума были признаны испанскими властями незаконными .

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок рассказал радио Sputnik Беларусь о том, как относятся во Франции к событиям вокруг референдума о независимости Каталонии, а также о корсиканском и нормандском сепаратизмах>>