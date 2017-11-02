ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Франция одобрила проведение референдума о независимости Новой Каледонии

03.11.2017 08:22 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Руководство Франции согласовало в четверг проведение референдума о независимости Новой Каледонии, сообщают мировые СМИ.

Точная дата голосования еще не определена, однако сообщается, что оно должно состояться не позднее ноября 2018 года.

Франция одобрила проведение референдума о независимости Новой Каледонии
© AFP/ FRED DUFOUR
Франция отменила режим чрезвычайного положения

"Этим вечером мы пришли к политическому соглашению (по референдуму), и, что не менее важно, у нас появилось доверие. Но остается еще много работы", — заявил по этому поводу премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Проведение референдума о независимости предусматривалось соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане, которое было подписано еще в 1998 году. Ранее архипелаг имел статус заморской территории Франции.

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, 1 октября референдум о независимости прошел в Каталонии. Большинство пришедших на участки жителей автономного сообщества высказались за объявление независимости. Результаты референдума были признаны испанскими властями незаконными.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок рассказал радио Sputnik Беларусь о том, как относятся во Франции к событиям вокруг референдума о независимости Каталонии, а также о корсиканском и нормандском сепаратизмах>> 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проведение референдума о независимости предусматривалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Евросоюзу для сотрудничества с ЕАЭС не хватает понимания объединения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика