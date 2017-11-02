Кобяков обсудил в Ташкенте визит президента Беларуси в Узбекистан

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым подготовку визита главы белорусского государства Александра Лукашенко в Ташкент, сообщает пресс-служба Совмина РБ.



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Кроме того, на встрече были затронуты вопросы расширения белорусско-узбекского сотрудничества в разных сферах. В частности, речь шла об организации очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии, которая утвердит "дорожную карту" торгово-экономического сотрудничества. Беларусь также предложила узбекской стороне подписать новый договор о торгово-экономическом сотрудничестве.

По данным пресс-службы, стороны обсудили конкретные проекты в промышленной кооперации, привлечение инвестиций. Узбекистан принял решение об учреждении посольства страны в Минске, в ближайшее время ожидается назначение посла.

Как отметил во время встречи с Кобяковым премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, страна высоко ценит достигнутый уровень взаимоотношений с Беларусью.

"Узбекская сторона возлагает большие надежды на планируемый визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в нашу страну в 2018 году", — сказал Арипов.

Напомним, что Кобяков находится в Узбекистане с двухдневным рабочим визитом.



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Сегодня премьер-министр примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. В рамках мероприятия он проведет встречу с главой кабинета министров России Дмитрием Медведевым, также запланированы двусторонние встречи с коллегами из других стран.

На расширенном заседании СНГ будут рассмотрены более 10 проектов документов, направленных на развитие сотрудничества в экономической и других сферах интеграционного взаимодействия.

В штаб-квартире СНГ также сообщили, что во время заседания в узком формате премьер-министры стран проведут свободный обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия. Также планируется согласовать дату проведения очередного заседания Совета глав правительств.