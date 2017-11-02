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Кобяков обсудил в Ташкенте визит президента Беларуси в Узбекистан
03.11.2017 09:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым подготовку визита главы белорусского государства Александра Лукашенко в Ташкент, сообщает пресс-служба Совмина РБ.
© Sputnik / Виктор Толочко
Кроме того, на встрече были затронуты вопросы расширения белорусско-узбекского сотрудничества в разных сферах. В частности, речь шла об организации очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии, которая утвердит "дорожную карту" торгово-экономического сотрудничества. Беларусь также предложила узбекской стороне подписать новый договор о торгово-экономическом сотрудничестве.
По данным пресс-службы, стороны обсудили конкретные проекты в промышленной кооперации, привлечение инвестиций. Узбекистан принял решение об учреждении посольства страны в Минске, в ближайшее время ожидается назначение посла.
Как отметил во время встречи с Кобяковым премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, страна высоко ценит достигнутый уровень взаимоотношений с Беларусью.
"Узбекская сторона возлагает большие надежды на планируемый визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в нашу страну в 2018 году", — сказал Арипов.
Напомним, что Кобяков находится в Узбекистане с двухдневным рабочим визитом.
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Сегодня премьер-министр
На расширенном заседании СНГ будут рассмотрены более 10 проектов документов, направленных на развитие сотрудничества в экономической и других сферах интеграционного взаимодействия.
В штаб-квартире СНГ также сообщили, что во время заседания в узком формате премьер-министры стран проведут свободный обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия. Также планируется согласовать дату проведения очередного заседания Совета глав правительств.
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Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков находится с двухдневным визитом в Узбекистане.
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