ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кобяков обсудил в Ташкенте визит президента Беларуси в Узбекистан

03.11.2017 09:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым подготовку визита главы белорусского государства Александра Лукашенко в Ташкент, сообщает пресс-служба Совмина РБ.

Кобяков обсудил в Ташкенте визит президента Беларуси в Узбекистан
© Sputnik / Виктор Толочко
Главы правительств СНГ соберутся 3 ноября в Ташкенте

Кроме того, на встрече были затронуты вопросы расширения белорусско-узбекского сотрудничества в разных сферах. В частности, речь шла об организации очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии, которая утвердит "дорожную карту" торгово-экономического сотрудничества. Беларусь также предложила узбекской стороне подписать новый договор о торгово-экономическом сотрудничестве.

По данным пресс-службы, стороны обсудили конкретные проекты в промышленной кооперации, привлечение инвестиций. Узбекистан принял решение об учреждении посольства страны в Минске, в ближайшее время ожидается назначение посла.

Как отметил во время встречи с Кобяковым премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, страна высоко ценит достигнутый уровень взаимоотношений с Беларусью.

"Узбекская сторона возлагает большие надежды на планируемый визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в нашу страну в 2018 году", — сказал Арипов.

Напомним, что Кобяков находится в Узбекистане с двухдневным рабочим визитом.

Кобяков обсудил в Ташкенте визит президента Беларуси в Узбекистан
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Главы стран СНГ обсуждают в Сочи повышение эффективности Содружества

Сегодня премьер-министр примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. В рамках мероприятия он проведет встречу с главой кабинета министров России Дмитрием Медведевым, также запланированы двусторонние встречи с коллегами из других стран.

На расширенном заседании СНГ будут рассмотрены более 10 проектов документов, направленных на развитие сотрудничества в экономической и других сферах интеграционного взаимодействия.

В штаб-квартире СНГ также сообщили, что во время заседания в узком формате премьер-министры стран проведут свободный обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия. Также планируется согласовать дату проведения очередного заседания Совета глав правительств.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков находится с двухдневным визитом в Узбекистане.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Франция одобрила проведение референдума о независимости Новой Каледонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика