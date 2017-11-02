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Пакет документов подписан по итогам заседания Совета глав правительств СНГ в Ташкенте

03.11.2017 11:30 — Новости Политики | БелТА  
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Пакет документов подписан по итогам заседания Совета глав правительств СНГ в Ташкенте
Во время заседания

3 ноября, Ташкент /Корр. БЕЛТА/. Пакет документов подписан по итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое прошло сегодня в Ташкенте, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании принято заявление глав правительств государств СНГ о консолидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия международным картелям. Россия как государство, председательствующее в Содружестве, распространит текст заявления в Организации Объединенных Наций и других международных организациях.

Принято также решение о ходе реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

Среди важных подписанных документов в экономической сфере - соглашение об обмене информацией, необходимой для определения и контроля таможенной стоимости товаров в государствах - участниках СНГ. Данный документ направлен на сотрудничество, содействие и взаимопомощь между сторонами для обеспечения достоверности декларируемой таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенные границы стран Содружества.

Кроме того, подписанным сегодня протоколом вносятся изменения в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года. Изменения, не меняя сути действующих правил, конкретизируют для таможенных служб случаи непредоставления режима свободной торговли и условия его восстановления.

На заседании одобрены концепции о сотрудничестве стран СНГ в таких областях, как нефтегазовое машиностроение и мелиорация земель, включая планы первоочередных мероприятий по их реализации.

Совет глав правительств назначил заместителем руководителя Антитеррористического центра государств - участников Содружества Независимых Государств генерал-майора Сергея Дудко (Беларусь).

Принято решение о внесении изменений в положение о Координационном транспортном совещании государств Содружества.

Рассмотрев информацию о ходе подготовки к проведению переписей населения раунда 2020 года в государствах СНГ, совет глав правительств принял решение об обеспечении правительствами государств Содружества финансирования работ и других необходимых мер по подготовке, проведению национальных переписей населения раунда 2020 года и подведению их итогов. В целях обеспечения межстрановой сопоставимости итогов национальных переписей населения статистическим службам государств СНГ поручено включить в программы национальных переписей населения раунда 2020 года показатели, утвержденные решением совета глав руководителей статистических служб государств Содружества.

На заседании был также рассмотрен ряд организационных и бюджетно-финансовых вопросов.

Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств намечено провести 1 июня 2018 года в городе Душанбе (Таджикистан).-0-

 
 
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3 ноября, Ташкент /Корр. БЕЛТА/. Пакет документов подписан по итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое прошло сегодня...

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