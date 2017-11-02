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Тему взаимного признания виз РБ и РФ рассмотрят в Минске 8 октября

03.11.2017 12:28 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Проект соглашения о взаимном признании виз Россией и Беларусью будет обсуждаться в Минске 8 октября, для чего в Минск прибудет российская рабочая группа, сообщил глава департамента по миграции МВД РБ полковник милиции Алексей Бегун.

Тему взаимного признания виз РБ и РФ рассмотрят в Минске 8 октября
© Sputnik/
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Беларусь и Россия для подготовки проекта документа о взаимном признании визу и единого миграционного пространства создали специальные рабочие группы. Первая встреча, на которой шла подготовка документа, прошла в Москве.

"8 октября приедут российские коллеги и мы обсудим ряд вопросов, которые остались несогласованными после рабочей встречи в Москве", — сказал Бегун.

Он уточнил, что в российскую рабочую группу входят представители МВД, Минтранса, ФСБ и других компетентных органов.

По его словам, еще нужно согласовать несколько пунктов проекта соглашения, в частности о дате вступления в силу соглашения, о сроках пребывания на территории Беларуси иностранцев с российской визой.

При этом он не усомнился в том, что до конца 2017 года документ будет подписан.

"Есть политическая воля, документ будет подписан", — сказал глава департамента.

Отвечая на вопрос о рисках, которые могут возникнуть после вступления документа в силу, Бегун отметил, что "это нелегальная миграция" "Нам придется менять формат работы", — сказал собеседник Sputnik, имея в виду меры о предупреждении нелегальной миграции иностранцев на территории Союзного государства.

Как ранее сообщал Sputnik, на этой неделе Чрезвычайны и Полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков сказал журналистам, что данная тема будет рассмотрена 13-14 ноября в Москве главами МИДов РФ и РБ Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.

 
Теги: Минск
 
 
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Для обсуждения вопроса признание виз в столицу Беларуси прибудет российская рабочая группа, в которую войдут представители МВД и ФСБ.

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