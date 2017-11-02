Беларусь выступила против политизированных подходов в СПЧ ООН

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Совету ООН по правам человека мешают политизированные подходы, заявила заместитель Постоянного представителя Республики Беларусь при ООН Ирина Величко во время дискуссии вокруг ежегодного доклада СПЧ, который был представлен на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Величко отметила, что универсальный периодический обзор является безусловным достижением СПЧ. Он позволяет беспристрастно оценить ситуацию с правами человека во всех странах без исключения. А вот практика страновых резолюций, которая, по мнению белорусского дипломата, выступает проявлением политизированного подхода, мешает слаженной работе Совета.

"Белорусский дипломат призвала оптимизировать повестку СПЧ, отказавшись от практики дублирования решений Генеральной Ассамблеи и тиражирования разделительных резолюций, что ведет к значительным финансовым затратам", – подчеркнули в пресс-службе МИД.

В рамках Совета ООН по правам человека в настоящее время работает спецдокладчик по ситуации с правами человека в Беларуси Миклош Харасти. В июне его мандат продлили еще на год. В июле Харасти побывал в Минске, но как частное лицо. Он участвовал в одном из внепрограммных мероприятий летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Позиция белорусской стороны остается неизменной: мы не признаем страновой мандат по Беларуси и не намерены с ним сотрудничать. Поэтому нахождение господина Харасти в Беларуси следует рассматривать как рядовой случай: он находится здесь в качестве частного лица по приглашению представителей ПА ОБСЕ", – объяснял тогда ситуацию начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

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