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Испанский суд постановил арестовать правительство Каталонии
03.11.2017 12:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Национальная судебная палата Испании постановила оставить под стражей восемь бывших членов правительства Каталонии, сообщила
© REUTERS/ Ivan Alvarado
В 2015 году в парламенте Каталонии большинство заняли сторонники независимости региона, которые объявили о своем намерении провести соответствующий референдум. Центральное правительство отказало региону в голосовании и объявила референдум нелегитимным. Прежде референдум о независимости уже проводился в 2014 году, однако его результаты юридической силы не имели. Референдум тогда получил статус опроса.
На свободе останется бывший советник по делам предпринимательства Санти Вила, так как он подал в отставку накануне провозглашения независимости, однако ему для этого потребуется внести залог в размере 50 тысяч евро.
Еще пятеро чиновников не явились в суд и находятся в Бельгии. Среди них бывший глава женералитета Карлоса Пучдемон. Вместе с четырьмя советниками (по вопросам здравоохранения, по культуре, сельскому хозяйству и по образованию) он объявлен в международный розыск. Пучдемон заявил, что в Брюссель приехал продемонстрировать нехватку демократии в Испании. Просить политического убежища он пока не намерен.
Каталонский парламент 27 октября
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Восемь бывших членов правительства автономии останутся под стражей до рассмотрения дела по существу.
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