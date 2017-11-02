Испанский суд постановил арестовать правительство Каталонии

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Национальная судебная палата Испании постановила оставить под стражей восемь бывших членов правительства Каталонии, сообщила El Pais . Всем обвиняемым грозит до тридцати лет тюрьмы за организацию восстания, мятежа и растрату госсредств. Судья отметила, что референдум о независимости был спланированной акцией, подготовка которой велась на протяжении двух лет.



© REUTERS/ Ivan Alvarado Испанский суд выдал ордер на арест Пучдемона и экс-членов правительства

В 2015 году в парламенте Каталонии большинство заняли сторонники независимости региона, которые объявили о своем намерении провести соответствующий референдум. Центральное правительство отказало региону в голосовании и объявила референдум нелегитимным. Прежде референдум о независимости уже проводился в 2014 году, однако его результаты юридической силы не имели. Референдум тогда получил статус опроса.

На свободе останется бывший советник по делам предпринимательства Санти Вила, так как он подал в отставку накануне провозглашения независимости, однако ему для этого потребуется внести залог в размере 50 тысяч евро.

Еще пятеро чиновников не явились в суд и находятся в Бельгии. Среди них бывший глава женералитета Карлоса Пучдемон. Вместе с четырьмя советниками (по вопросам здравоохранения, по культуре, сельскому хозяйству и по образованию) он объявлен в международный розыск. Пучдемон заявил, что в Брюссель приехал продемонстрировать нехватку демократии в Испании. Просить политического убежища он пока не намерен.

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Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости , а испанский сенат, со своей стороны, утвердил применение 155-й статьи конституции. Это означает введение в Каталонии прямого управления со стороны центрального правительства. Мариано Рахой отстранил от должностей членов правительства автономии, объявив в Каталонии досрочные выборы.