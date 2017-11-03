МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон готов предстать перед "подлинным" испанским правосудием, сообщает телерадиокомпания RTBF .



© REUTERS/ SUSANA VERA Испанский суд постановил арестовать правительство Каталонии

27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики, действие которой уже было приостановлено Конституционным судом страны. После чего Сенат Испании применил 155-ю статью Конституции королевства, ограничив самоуправление Каталонии. В свою очередь глава испанского правительства Мариано Рахой заявил, что Пучдемон и члены Женералитета отстранены от своих полномочий. Кроме того, он распустил парламент Каталонии. Внеочередные выборы назначены на 21 декабря.

"Мы хотим, чтобы эти выборы были проведены в как можно более нормальных условиях. Мы не знаем, как с находящимся в тюрьме правительством эти выборы могут быть нейтральными, независимыми, нормальными", — сказал Пучдемон.

Он также обратил внимание, что готов принять участие в выборах. "Я могу участвовать в кампании, как и все, поскольку мы живем в глобализированном мире", — заявил экс-глава Женералитета.

Вместе с тем Пучдемона ждут в Мадриде для дачи показаний. Вместе с ним Национальная судебная коллегия для этой процедуры пригласила еще четверых экс-членов регионального правительства. Все они сейчас находятся в Бельгии. Суд решает, выдавать ли ордер на их арест. Прокуратура обвиняет бывших членов правительства автономии в бунте, мятеже и растрате.

"Я не собираюсь скрываться от правосудия, но от подлинного правосудия", — заявил Пучдемон.

По его словам, он покинул Испанию, чтобы лучше подготовить свою защиту в суде.

В пятницу крупнейшие националистические общественные организации Каталонии призывают провести в ближайшую среду, 8 ноября, всеобщую забастовку, "чтобы выразить протест против задержаний" ряда политиков. Кроме того, 11 ноября сторонники независимости планируют "многочисленный митинг в защиту республики и с требованием освобождения политических заключенных". Свои акции организации назвали "Неделей свободы". Кроме того, они призывают продолжать "кастрюльные протесты" каждый вечер.