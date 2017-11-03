Посольство Ирака в Минске временно закроют

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Посольство Ирака в Минске временно закроется, сообщили Sputnik в Министерстве иностранных дел Беларуси.

В пятницу замминистра иностранных дел Андрей Дапкюнас встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в РФ Хайдаром Мансуром Хади.

"В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с завершением работы Посольства Ирака в Минске, которое, по словам Хайдара Хади, является временной мерой", — рассказали в МИД.

Кроме того, замглавы МИД и иракский посол обменялись мнениями о возможном механизме организации дальнейшего взаимодействия в новых условиях, в том числе с использованием возможностей посольства Ирака в Москве и недавно назначенного почетного консула Беларуси в Багдаде. "Обсуждены также перспективы аккредитации посла Ирака в Беларуси по совместительству", — заключили в МИД.