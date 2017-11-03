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Посольство Ирака в Минске временно закроют
03.11.2017 20:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Посольство Ирака в Минске временно закроется, сообщили Sputnik в Министерстве иностранных дел Беларуси.
В пятницу замминистра иностранных дел Андрей Дапкюнас встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в РФ Хайдаром Мансуром Хади.
"В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с завершением работы Посольства Ирака в Минске, которое, по словам Хайдара Хади, является временной мерой", — рассказали в МИД.
Кроме того, замглавы МИД и иракский посол обменялись мнениями о возможном механизме организации дальнейшего взаимодействия в новых условиях, в том числе с использованием возможностей посольства Ирака в Москве и недавно назначенного почетного консула Беларуси в Багдаде. "Обсуждены также перспективы аккредитации посла Ирака в Беларуси по совместительству", — заключили в МИД.
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В МИД состоялось обсуждение организации дальнейшего взаимодействия между двумя странами в новых условиях.
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