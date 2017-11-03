|
США заявили о "почти полном" освобождении Ирака от террористов
04.11.2017 08:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Войска Ирака "почти полностью" освободили страну от боевиков "Исламского государства" (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России и многих других странах мира) после взятия города Эль-Каим, сообщается на сайте министерства обороны США.
© REUTERS/ STRINGER
В пятницу премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об освобождении города Эль-Каим, удерживаемый ИГ с 2014 года. Военные также восстановили контроль над пограничным переходом в Сирию, который ранее контролировали боевики.
"Освобождение Эль-Кайма и ключевого участка границы с Сирией является важной вехой в продолжающейся кампании против ИГ", — говорится в сообщении американского ведомства.
Однако, как отмечают в министерстве, угроза все еще сохраняется. Поэтому антитеррористическая коалиция, которую возглавляет США, продолжит сотрудничество с армией и правительством Ирака для того, чтобы "нанести окончательное поражение ИГ".
По данным антитеррористической коалиции, в окрестностях Эль-Каима еще остается около 1,5 тысяч террористов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иракские силы безопасности при поддержке международной коалиции освободили от боевиков ИГ практически всю территорию страны.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии