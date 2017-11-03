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США заявили о "почти полном" освобождении Ирака от террористов

04.11.2017 08:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Войска Ирака "почти полностью" освободили страну от боевиков "Исламского государства" (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России и многих других странах мира) после взятия города Эль-Каим, сообщается на сайте министерства обороны США.

США заявили о "почти полном" освобождении Ирака от террористов
© REUTERS/ STRINGER
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В пятницу премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об освобождении города Эль-Каим, удерживаемый ИГ с 2014 года. Военные также восстановили контроль над пограничным переходом в Сирию, который ранее контролировали боевики.

"Освобождение Эль-Кайма и ключевого участка границы с Сирией является важной вехой в продолжающейся кампании против ИГ", — говорится в сообщении американского ведомства.

Однако, как отмечают в министерстве, угроза все еще сохраняется. Поэтому антитеррористическая коалиция, которую возглавляет США, продолжит сотрудничество с армией и правительством Ирака для того, чтобы "нанести окончательное поражение ИГ".

По данным антитеррористической коалиции, в окрестностях Эль-Каима еще остается около 1,5 тысяч террористов.

 
Теги: Минск
 
 
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Иракские силы безопасности при поддержке международной коалиции освободили от боевиков ИГ практически всю территорию страны.

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