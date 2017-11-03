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Китай видит Беларусь важным партнером в совместном создании "Одного пояса и одного пути" - Си Цзиньпин

04.11.2017 08:34 — Новости Политики | БелТА  
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Китай видит Беларусь важным партнером в совместном создании "Одного пояса и одного пути" - Си Цзиньпин
Си Цзиньпин. Фото Синьхуа - БЕЛТА

4 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай видит Беларусь важным партнером сотрудничества в совместном создании "Одного пояса и одного пути". Это отметил Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Председатель КНР Си Цзиньпин в ответном послании главе белорусского государства Александру Лукашенко, сообщили БЕЛТА в Администрации Президента Беларуси.

"Выражаю благодарность за Ваше поздравление с проведением 19-го съезда КПК и с моим переизбранием на пост Генерального секретаря ЦК КПК. Я уделяю большое внимание развитию китайско-белорусских отношений", - отметил Си Цзиньпин.

Китайский лидер подчеркнул важность того, что в сентябре 2016 года Китай и Беларусь создали отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, что открыло новую страницу в развитии двусторонних отношений. "Мы твердо поддерживаем друг друга в вопросах, касающихся наших коренных интересов и важных забот. Наблюдаются положительные тенденции прагматического сотрудничества в разных сферах между Китаем и Беларусью. Китай видит Беларусь важным партнером сотрудничества в совместном создании "Одного пояса и одного пути", - заявил он.

"Я готов вместе с Вами прилагать усилия для всестороннего углубленного развития наших двусторонних отношений и создания сообщества единой судьбы человечества", - добавил китайский лидер.

От имени китайского народа он выразил благодарность Александру Лукашенко за приглашение китайских детей в Беларусь на отдых и оздоровление. Си Цзиньпин также выразил уверенность, что дружба между народами двух стран будет постоянно укрепляться.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай видит Беларусь важным партнером сотрудничества в совместном создании "Одного пояса и одного пути". Это отметил...

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