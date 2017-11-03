Без мундиров СС: Варшаве не нравится эволюция исторической политики Киева

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Варшава готова в ближайшее время обнародовать список лиц, плохо влияющих на двусторонние отношения между Польшей и Украиной, которым будет запрещен въезд в страну.

О намерении применить административные инструменты в отношении украинцев, которые препятствуют эксгумации тел вероятных польских погибших на территории Украины или восстановлению мест польского богослужения, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

МИД Украины уже отреагировал на его слова утверждением, большинство украинцев абсолютно положительно относятся к Польше, несмотря на различие в оценках сложного исторического прошлого.

Польский взгляд

Заявление главы польского внешнеполитического ведомства прозвучало 2 ноября в утреннем эфире польского телеканала TVP1.

"Люди, которые демонстративно надевают мундиры "СС Галичина" (формирование из украинцев, воевавшее на стороне нацистской Германии — Sputnik), в Польшу не въедут", — сказал Ващиковский. По его словам, речь также идет о тех, кто на административном уровне не позволяет, к примеру, восстанавливать польские места памяти.

Министр поставил под вопрос визит президента Польши Анджея дуды в Харьков, отметив, что подумает "стоит ли рекомендовать" главе государства совершать данную поездку.

В свою очередь в канцелярии главы государства с сожалением отметили негативную эволюцию исторической политики Украины в отношении Польши и ждут замечаний МИД по этому пункту президентского календаря. Напомним, что в ходе визита Дуда планировал отдать дань памяти убитым в лагере в Старобельске полякам, могилы которых находятся на харьковском кладбище.

Украинская версия

Министерство иностранных дел Украины уверяет, что в стране нет антипольских настроений.

"В украинском обществе есть четкое понимание необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества с Польшей как в интересах двух народов, так и всей Европы", — говорится в официальном заявлении МИД.

Киев призвал Варшаву к примирению путем взаимного восприятия друг друга, а не навязывание своей точки зрения

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович был менее дипломатичен.

"Это вообще абсурдное, невероятное заявление оглашать персонами нон грата чиновников за их требование придерживаться украинского законодательства, — заявил он в эфире телеканала "112. Украина".

Грушовица раздора

Отношения Польши и Украины памяти осложнились после инцидента в апреле 2017 года в польской деревне Грушовице. Местные власти снесли памятник Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ). Украинские власти в ответ заблокировали работы по поиску польских захоронений.

Польский МИД также заявлял ноты протеста против актов вандализма на территории соседней страны. Один инцидент случился во Львовской области, где был взорван памятник полякам, убитым эсэсовцами дивизии "Галичина" в 1944 году. Еще один акт вандализма был зафиксирован на польском кладбище на территории национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в Киевской области. Неизвестные нарисовали краской символику дивизии СС "Галичина" на мемориале.

По-прежнему остро в польско-украинских отношениях воспринимается разный взгляд на трагические события совеместной истории. Так, летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах.

Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

Исследователи с Украины считают эти события следствиями войны польской Армии Крайовой с УПА, в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек. Поэтому Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран". Рада считает, что польский парламент дал политически и юридически некорректную оценку трагической страницы украинско-польской истории относительно событий на Волыни.

Витольд Ващиковский в своем телевизионном выступлении 2 ноября в очередной раз был вынужден акцентировать внимание на различит концепций примирения Варшавы и Киева.

"Мы не можем согласиться с украинской версией, что исторические вопросы имеют симметрию. Мы не можем согласиться с тем, чтобы приравнять деятельность УПА и Армии Крайовой", — сказал министр.