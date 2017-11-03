Ордер есть: Мадрид потребовал от Брюсселя арестовать Пучдемона

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Суд Испании выдал европейский ордер на арест экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщила газета El Pais .



© REUTERS/ Yves Herman Пучдемон готов предстать перед "подлинным" судом

Судья Верховного суда выдала как национальный, так и международный ордер на арест Пучдемона, а также четырех бывших министров. Прежде чем экстрадировать бывшего главу Каталонии, брюссельская прокуратура должна вызвать его на допрос, однако со стороны Бельгии пока не последовало указаний об определенном сроке, в течение которого это возможно сделать.

В ближайшее время ордер передадут следователю, и у него будет 24 часа после допроса на то, чтобы решить вопрос об экстрадиции Пучдемона.

"Сначала нужно изучить предоставленные документы", – сказал представитель прокуратуры Эрик Ван дер Сипт.

Еще восемь бывших чиновников находятся под стражей, им грозит до 30 лет тюрьмы. На текущей неделе суд постановил освободить из-под стражи с внесением залога только одного бывшего советника по делам предпринимательства Каталонии Санти Вила, который отказался от должности до референдума.

Организации Каталонии призывают провести в ближайшую среду, 8 ноября, всеобщую забастовку, "чтобы выразить протест против задержаний" ряда политиков. Кроме того, 11 ноября сторонники независимости планируют "многочисленный митинг в защиту республики и с требованием освобождения политических заключенных". Свои акции организации назвали "Неделей свободы". Кроме того, они призывают продолжать "кастрюльные протесты" каждый вечер.

Парламент Каталонии 27 октября принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи Конституции, согласно которой вводится прямое управление испанских властей в Каталонии.

Премьер Испании Мариано Рахой отстранил от должностей членов Женералитета, в том числе его главу Карлеса Пучдемона. Парламент автономного сообщества был распущен . 21 декабря в Каталонии пройдут досрочные выборы.