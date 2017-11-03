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Путин поучаствовал в создании человека будущего
04.11.2017 15:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин выбрал любовь, доброту и милосердие среди главных качеств человека, сообщает
© Sputnik/ Григорий Сысоев
В субботу глава российского государства посетил выставку "Россия, устремленная в будущее" в Манеже. В одном из залов экспозиции создают образ человека будущего: гости выставки могут на интерактивном мониторе выбрать три по их мнению главные качества, среди которых вера, семья, кротость, мужество и другие. После компьютер обработает все варианты и представит портрет россиянина в будущем.
Путин также решил сделать свой выбор главных качеств. Президент остановился на доброте, любви и милосердии.
Кроме того, глава государства посетил зал, рассказывающий о вызовах современности и прогнозах на ближайшие десятилетия, которые, по мнению специалистов, далеко не радужные для многих стран. По представленным данным, Россия через 30 с лишним лет займет шестое место в мире по объемам экономики.
Путин также ознакомился с отечественными проектами в области экологии, направленными на поддержание баланса человека и природы. Президент посетил и юных изобретателей, зашел в павильоны "Промышленность", "Информационные технологии", "Космос" и "Здоровье".
В июле этого года во время встречи с воспитанниками сочинского образовательного центра "Сириус" в Сочи
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Компьютер учтет варианты, выбранные главой государства, при составлении портрета россиянина будущего.
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