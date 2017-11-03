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Путин поучаствовал в создании человека будущего

04.11.2017 15:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин выбрал любовь, доброту и милосердие среди главных качеств человека, сообщает РИА Новости.

Путин поучаствовал в создании человека будущего
© Sputnik/ Григорий Сысоев
Выступление Путина: контуры будущего

В субботу глава российского государства посетил выставку "Россия, устремленная в будущее" в Манеже. В одном из залов экспозиции создают образ человека будущего: гости выставки могут на интерактивном мониторе выбрать три по их мнению главные качества, среди которых вера, семья, кротость, мужество и другие. После компьютер обработает все варианты и представит портрет россиянина в будущем.

Путин также решил сделать свой выбор главных качеств. Президент остановился на доброте, любви и милосердии.

Кроме того, глава государства посетил зал, рассказывающий о вызовах современности и прогнозах на ближайшие десятилетия, которые, по мнению специалистов, далеко не радужные для многих стран. По представленным данным, Россия через 30 с лишним лет займет шестое место в мире по объемам экономики.

Путин также ознакомился с отечественными проектами в области экологии, направленными на поддержание баланса человека и природы. Президент посетил и юных изобретателей, зашел в павильоны "Промышленность", "Информационные технологии", "Космос" и "Здоровье".

В июле этого года во время встречи с воспитанниками сочинского образовательного центра "Сириус" в Сочи Путин главными своими ценностями назвал жизнь, любовь и свободу

 
Теги: Минск
 
 
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Компьютер учтет варианты, выбранные главой государства, при составлении портрета россиянина будущего.

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