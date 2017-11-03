Ордер на арест: Пучдемон готов сотрудничать с правосудием Бельгии

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил о готовности сотрудничать с правосудием Бельгии в связи с европейским ордером на его арест.



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Экс-лидер сообщил на своей странице в Twitter, что готов к полному сотрудничеству с бельгийским правосудием относительно ордера на его арест , выданного Испанией.

В пятницу судья Национальной судебной палаты Испании выдала международный ордер на арест Пучдемона и других бывших членов женералитета – правительства Каталонии, которые находятся в Бельгии.

Испанский суд подозревает их в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям.

Также были выданы национальные и международные ордеры на арест, которые передадут национальной полиции, гражданской гвардии и Интерполу.

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Парламент Каталонии 27 октября принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи Конституции, согласно которой вводится прямое управление испанских властей в Каталонии.

Премьер Испании Мариано Рахой отстранил от должностей членов женералитета, в том числе его главу Карлеса Пучдемона. Парламент автономного сообщества был распущен . 21 декабря в Каталонии пройдут досрочные выборы.