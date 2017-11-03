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Ордер на арест: Пучдемон готов сотрудничать с правосудием Бельгии
04.11.2017 18:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил о готовности сотрудничать с правосудием Бельгии в связи с европейским ордером на его арест.
© Sputnik/ Владимир Трефилов
Экс-лидер сообщил на своей странице в Twitter, что готов к полному сотрудничеству с бельгийским правосудием относительно
В пятницу судья Национальной судебной палаты Испании выдала международный ордер на арест Пучдемона и других бывших членов женералитета – правительства Каталонии, которые находятся в Бельгии.
Испанский суд подозревает их в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям.
Также были выданы национальные и международные ордеры на арест, которые передадут национальной полиции, гражданской гвардии и Интерполу.
Парламент Каталонии 27 октября принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании
Премьер Испании Мариано Рахой отстранил от должностей членов женералитета, в том числе его главу Карлеса Пучдемона. Парламент автономного сообщества
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Ранее ордер на арест Пучдемона был направлен из Мадрида в бельгийскую прокуратуру.
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