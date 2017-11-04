Трамп надеется встретиться в Японии с Путиным

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Дональд Трамп ждет встречи с президентом РФ Владимиром Путиным во время азиатского турне, об этом он заявил в субботу, накануне отъезда в Япониию.



© AP/ Pablo Martinez Monsivais Трамп обвиняет Иран в пуске ракеты по Саудовской Аравии

"Я думаю, это ожидается, что мы с ним встретимся. Мы хотим помощи Путина по КНДР, и мы будем встречаться с другими лидерами", — Трамп сообщил об этом журналистам, сопровождающим его в поездке.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что можно с большой долей уверенности предположить, что Путин и Трамп обсудят ситуацию вокруг КНДР в ходе встречи, если она будет согласована.

Трамп ранее в интервью одному из телеканалов, что считает переговоры с российским лидером важными и надеется, что они состоятся. В первую очередь, потому что, по его словам, Москва может помочь усилить давление на Пхеньян. Кроме того, он намеревается обсудить с Путиным мирное урегулирование на Украине.