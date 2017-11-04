Встреча глав правительств стран ЦЕИ пройдет в декабре в Минске

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. В Минске готовятся к встрече глав правительств стран-участниц Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ), которая запланирована на 12 декабря этого года в Минске, сообщили в парламенте Беларуси.



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Встреча глав правительств обсуждалась во время визита в Румынию члена комиссии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии по международным делам Ольги Петрашовой. Она встретилась с госсекретарем по вопросам Восточного соседства и многосторонним отношениям на глобальном уровне Дануцем Некулэеску.

"С белорусской стороны озвучено пожелание о представленности Румынии на максимально высоком уровне на встрече глав правительств стран-участниц Центрально-Европейской инициативы, которая пройдет в Минске 12 декабря 2017 года", — говорится в сообщении.

В 2017 году Белоруссия председательствует в ЦЕИ. Организация была создана в 1989 году и на сегодняшний день объединяет 18 стран-членов: Австрию, Албанию, Белоруссию, Болгарию, Боснию и Герцеговину, Венгрию, Италию, Македонию, Молдавию, Польшу, Румынию, Сербию, Словакию, Словению, Украину, Хорватию, Черногорию, Чехию.