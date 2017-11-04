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Экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона задержали
05.11.2017 16:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Бывшего руководителя Каталонии Карлеса Пучдемона задержали в Брюсселе на сутки, сообщили в воскресенье в прокуратуре Бельгии.
После того, как власти Испании объявили об отставке Пучдемона и его правительства, сам политик с частью бывших коллег скрывался в столице Бельгии, где, по разным сообщениям, рассчитывал получить убежище.
Испанские власти требовали от Бельгии арестовать Пучдемона. В воскресенье политик сам явился в один из полицейских участков Брюсселя, где и был задержан.
По заявлению бельгийской прокуратуры, Пучдемон задержан на сутки – уже в понедельник суд решит, удовлетворять ли запрос испанских властей. В случае признания требований Мадрида законными Пучдемон может быть экстрадирован в Испанию, где он обвиняется в мятеже.
Пучдемон был отстранен от власти после проведения в Каталонии референдума о независимости о последующего провозглашения суверенитета, что власти Испании назвали антиконституционным.
Сейчас Каталония лишена права самоуправления – вплоть до декабря, когда пройдут внеочередные выборы. Ранее власти Испании заявляли, что Пучдемон и его сторонники смогут вновь принять участие в выборах.
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Бывший глава правительства испанского региона сам пришел в отделение полиции в Брюсселе.
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