Экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона задержали

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Бывшего руководителя Каталонии Карлеса Пучдемона задержали в Брюсселе на сутки, сообщили в воскресенье в прокуратуре Бельгии.

После того, как власти Испании объявили об отставке Пучдемона и его правительства, сам политик с частью бывших коллег скрывался в столице Бельгии, где, по разным сообщениям, рассчитывал получить убежище.

Испанские власти требовали от Бельгии арестовать Пучдемона. В воскресенье политик сам явился в один из полицейских участков Брюсселя, где и был задержан.

По заявлению бельгийской прокуратуры, Пучдемон задержан на сутки – уже в понедельник суд решит, удовлетворять ли запрос испанских властей. В случае признания требований Мадрида законными Пучдемон может быть экстрадирован в Испанию, где он обвиняется в мятеже.

Пучдемон был отстранен от власти после проведения в Каталонии референдума о независимости о последующего провозглашения суверенитета, что власти Испании назвали антиконституционным.

Сейчас Каталония лишена права самоуправления – вплоть до декабря, когда пройдут внеочередные выборы. Ранее власти Испании заявляли, что Пучдемон и его сторонники смогут вновь принять участие в выборах.