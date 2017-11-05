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Трампа назвали самым непопулярным президентом США за 70 лет
05.11.2017 20:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Президент США Дональд Трамп признан самым непопулярным главой государства за последние семь десятилетий по опросу ABC News и газеты The Washington Post.
© AP/ Andrew Harnik, File
Издания провели опрос общественного мнения, в котором приняли участие более тысячи американцев. Предполагается, что данные опроса являются репрезентативными и отображают мнение страны в целом.
Согласно результатам исследования, деятельность Трампа одобрили лишь 39% респондентов, еще 59% высказались о президенте негативно. Два процента опрошенных не определились.
Таким образом, Трамп имеет самый большой антирейтинг среди президентов США с начала 1950-х годов. Впрочем, тогда уровень недоверия к хозяину Белого дома был связан не с личностью президента, а с последствиями Второй мировой войны.
По опросам изданий, в разные годы президенты получали более высокий уровень поддержки. Так, Барака Обаму в 2009-м одобряли 57% американцев, Джорджа Буша-младшего – 89%.
Самым же поддерживаемым президентом США, по версии социологов, являлся Рональд Рейган.
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