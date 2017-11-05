ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трампа назвали самым непопулярным президентом США за 70 лет

05.11.2017 20:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Президент США Дональд Трамп признан самым непопулярным главой государства за последние семь десятилетий по опросу ABC News и газеты The Washington Post.

Трампа назвали самым непопулярным президентом США за 70 лет
© AP/ Andrew Harnik, File
Твиттер Трампа отключали не по ошибке

Издания провели опрос общественного мнения, в котором приняли участие более тысячи американцев. Предполагается, что данные опроса являются репрезентативными и отображают мнение страны в целом.

Согласно результатам исследования, деятельность Трампа одобрили лишь 39% респондентов, еще 59% высказались о президенте негативно. Два процента опрошенных не определились.

Таким образом, Трамп имеет самый большой антирейтинг среди президентов США с начала 1950-х годов. Впрочем, тогда уровень недоверия к хозяину Белого дома был связан не с личностью президента, а с последствиями Второй мировой войны.

По опросам изданий, в разные годы президенты получали более высокий уровень поддержки. Так, Барака Обаму в 2009-м одобряли 57% американцев, Джорджа Буша-младшего – 89%.

Самым же поддерживаемым президентом США, по версии социологов, являлся Рональд Рейган.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работу 45-го президента США не одобряют 59% совершеннолетних американцев.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона задержали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика