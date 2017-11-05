Трампа назвали самым непопулярным президентом США за 70 лет

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Президент США Дональд Трамп признан самым непопулярным главой государства за последние семь десятилетий по опросу ABC News и газеты The Washington Post.



© AP/ Andrew Harnik, File Твиттер Трампа отключали не по ошибке

Издания провели опрос общественного мнения, в котором приняли участие более тысячи американцев. Предполагается, что данные опроса являются репрезентативными и отображают мнение страны в целом.

Согласно результатам исследования, деятельность Трампа одобрили лишь 39% респондентов, еще 59% высказались о президенте негативно. Два процента опрошенных не определились.

Таким образом, Трамп имеет самый большой антирейтинг среди президентов США с начала 1950-х годов. Впрочем, тогда уровень недоверия к хозяину Белого дома был связан не с личностью президента, а с последствиями Второй мировой войны.

По опросам изданий, в разные годы президенты получали более высокий уровень поддержки. Так, Барака Обаму в 2009-м одобряли 57% американцев, Джорджа Буша-младшего – 89%.

Самым же поддерживаемым президентом США, по версии социологов, являлся Рональд Рейган.