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Пучдемон и его коллеги освобождены, но пока остаются в Брюсселе

06.11.2017 10:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Суд Бельгии постановил освободить на поруки экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и ряда членов женералитета, заявил в понедельник замглавы Каталонской национальной ассамблеи Агусти Алькоберро.

"Экс-глава Каталонии и его бывшие советники, которые его сопровождают в Бельгии, были оставлены на свободе", — написал Алькоберро в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что освобожденные пока остаются в Бельгии, это было одним из условий суда. Вопрос о выдаче их Испании обсуждается.

По информации бельгийского телеканала VRT, Пучдемон и другие вышедшие на свободу каталонские чиновники должны предоставить властям Бельгии временные адреса пребывания. Также их обязали сотрудничать со следствием и являться в полицию при необходимости. Решение о передаче освобожденных властям Испании будет решен в течение 15 дней.

​Мадрид 3 ноября выдал ордер на арест Пучдемона и его соратников, которые уехали в Брюссель. Они обвиняются в мятеже, организации восстания, а также растрате финансов, неподчинении власти и злоупотреблении служебных полномочий.

 
Теги: Минск
 
 
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Вопрос об их выдаче Испании сейчас решается, освобожденные обязались сотрудничать со следствием.

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