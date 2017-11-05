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Пучдемон и его коллеги освобождены, но пока остаются в Брюсселе
06.11.2017 10:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Суд Бельгии постановил освободить на поруки экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и ряда членов женералитета, заявил в понедельник замглавы Каталонской национальной ассамблеи Агусти Алькоберро.
"Экс-глава Каталонии и его бывшие советники, которые его сопровождают в Бельгии, были оставлены на свободе", — написал Алькоберро в своем микроблоге в Twitter.
Он отметил, что освобожденные пока остаются в Бельгии, это было одним из условий суда. Вопрос о выдаче их Испании обсуждается.
По информации бельгийского телеканала VRT, Пучдемон и другие вышедшие на свободу каталонские чиновники должны предоставить властям Бельгии временные адреса пребывания. Также их обязали сотрудничать со следствием и являться в полицию при необходимости. Решение о передаче освобожденных властям Испании будет решен в течение 15 дней.
Мадрид 3 ноября выдал ордер на арест Пучдемона и его соратников, которые уехали в Брюссель. Они обвиняются в мятеже, организации восстания, а также растрате финансов, неподчинении власти и злоупотреблении служебных полномочий.
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Вопрос об их выдаче Испании сейчас решается, освобожденные обязались сотрудничать со следствием.
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