Пучдемон и его коллеги освобождены, но пока остаются в Брюсселе

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Суд Бельгии постановил освободить на поруки экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и ряда членов женералитета, заявил в понедельник замглавы Каталонской национальной ассамблеи Агусти Алькоберро.

"Экс-глава Каталонии и его бывшие советники, которые его сопровождают в Бельгии, были оставлены на свободе", — написал Алькоберро в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что освобожденные пока остаются в Бельгии, это было одним из условий суда. Вопрос о выдаче их Испании обсуждается.

По информации бельгийского телеканала VRT, Пучдемон и другие вышедшие на свободу каталонские чиновники должны предоставить властям Бельгии временные адреса пребывания. Также их обязали сотрудничать со следствием и являться в полицию при необходимости. Решение о передаче освобожденных властям Испании будет решен в течение 15 дней.

El president Puigdemont i els consellers en llibertat. Hi ha països com Bèlgica on la justícia es independent — Agusti Alcoberro (@AgustiAlcoberro) 5 ноября 2017 г.

​Мадрид 3 ноября выдал ордер на арест Пучдемона и его соратников, которые уехали в Брюссель. Они обвиняются в мятеже, организации восстания, а также растрате финансов, неподчинении власти и злоупотреблении служебных полномочий.