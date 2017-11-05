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"План Маршалла" приблизит Украину к Евросоюзу
06.11.2017 16:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя — Sputnik. В литовском сейме состоялась презентация "Плана Маршалла", который предусматривает выделение помощи Украине.
© Sputnik/ Стрингер
"Средства не так используются, как нужно на самом деле, или недостаточно работают структуры украинские. Мы должны качественно изменить эту ситуацию", — сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс эфире телеканала "112.ua".
По его словам, средства выделенные Украине должны использоваться прозрачно, чтобы не вызывать сомнений. Для этого в ходе презентации было предложено создать специальный контролирующий орган.
Линас Линкявичюс считает, что это учреждение, должно контролировать, как используются финансы, выделенные Украине международными донарами.
Посол Украины в Литве Владимир Яценковский заявил, что "План Маршалла" первоначально был инициативой литовской стороны, а затем стал европейским планом для Украины.
"План Маршалла" для Украины предусматривает совместную работу Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Международного валютного фонда.
"План предусматривает не только финансовую помощь, а приближение Украины к Евросоюзу по всем возможным критериям", — сказал Линас Линкявичюс.
Литовский министр сообщил также, что теперь план называется "Европейским планом для Украины".
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Посол Украины в Литве Владимир Яценковский заявил, что "План Маршалла" первоначально был инициативой литовской стороны, а затем стал европейским планом для...
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