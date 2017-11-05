МИНСК, 6 ноя — Sputnik. В литовском сейме состоялась презентация "Плана Маршалла", который предусматривает выделение помощи Украине.

"Средства не так используются, как нужно на самом деле, или недостаточно работают структуры украинские. Мы должны качественно изменить эту ситуацию", — сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс эфире телеканала "112.ua".

По его словам, средства выделенные Украине должны использоваться прозрачно, чтобы не вызывать сомнений. Для этого в ходе презентации было предложено создать специальный контролирующий орган.

Линас Линкявичюс считает, что это учреждение, должно контролировать, как используются финансы, выделенные Украине международными донарами.

Посол Украины в Литве Владимир Яценковский заявил, что "План Маршалла" первоначально был инициативой литовской стороны, а затем стал европейским планом для Украины.

"План Маршалла" для Украины предусматривает совместную работу Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Международного валютного фонда.

"План предусматривает не только финансовую помощь, а приближение Украины к Евросоюзу по всем возможным критериям", — сказал Линас Линкявичюс.

Литовский министр сообщил также, что теперь план называется "Европейским планом для Украины".