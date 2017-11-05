ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"План Маршалла" приблизит Украину к Евросоюзу

06.11.2017 16:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. В литовском сейме состоялась презентация "Плана Маршалла", который предусматривает выделение помощи Украине.

"План Маршалла" приблизит Украину к Евросоюзу
© Sputnik/ Стрингер
Украина заявила о необходимости выделять ей ежегодно $5 млрд

"Средства не так используются, как нужно на самом деле, или недостаточно работают структуры украинские. Мы должны качественно изменить эту ситуацию", — сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс эфире телеканала "112.ua".

По его словам, средства выделенные Украине должны использоваться прозрачно, чтобы не вызывать сомнений. Для этого в ходе презентации было предложено создать специальный контролирующий орган.

Линас Линкявичюс считает, что это учреждение, должно контролировать, как используются финансы, выделенные Украине международными донарами.

Посол Украины в Литве Владимир Яценковский заявил, что "План Маршалла" первоначально был инициативой литовской стороны, а затем стал европейским планом для Украины.

"План Маршалла" для Украины предусматривает совместную работу Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Международного валютного фонда.

"План предусматривает не только финансовую помощь, а приближение Украины к Евросоюзу по всем возможным критериям", — сказал Линас Линкявичюс.

Литовский министр сообщил также, что теперь план называется "Европейским планом для Украины".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол Украины в Литве Владимир Яценковский заявил, что "План Маршалла" первоначально был инициативой литовской стороны, а затем стал европейским планом для...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Пучдемон и его коллеги освобождены, но пока остаются в Брюсселе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика