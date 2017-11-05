Президент, академик и бизнесмен: кто идет в президенты в Чехии

МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Штаб действующего главы Чехии Милоша Земана объявил о собранных 113 тысячах подписей в поддержку его выдвижения на выборах в 2018 году при необходимых 50 тысячах, сообщили информагентства.

"Хочу поблагодарить всех, кто подписал петицию в мою поддержку, некоторые даже сопроводили свои подписи очень теплыми и трогательными пожеланиями. Подписей на сей раз собрано 113 тысяч, пять лет назад их было 106 тысяч, причем тогда не нужно было сопровождать подписи своими личными данными", — сказал Земан.

Регистрация кандидатов для участия в грядущих выборах завершается завтра 7 ноября. К сегодняшнему дню зарегистрировано десять кандидатов, до вторника свою кандидатуру, по мнению экспертов, может выдвинуть бывший премьер-министр Мирек Тополанек.

Главными фаворитами предвыборной гонки считаются действующий президент Земан, а также экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, предприниматель Михал Горачек. Кто из них главный соперник действующего президента, Земан не комментирует.