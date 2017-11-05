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Президент Беларуси вернулся из ОАЭ

06.11.2017 18:32 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 ноя — Sputnik. Президент Александр Лукашенко вернулся в Минске после визита в Арабские Эмираты. Лукашенко находился в ОАЭ в течение двух недель. Борт номер один приземлился в Национальном аэропорту "Минск".

"Мы у вас в этот раз многое посмотрели: от сферы туризма до лучших образцов здравоохранения. И я благодарен за то, что вы по-братски честно, искренне открыли нам дверь в любой дом, в котором мы хотели побывать", — прежде сказал Лукашенко.

Он рассказал, что особенно его поразил госпиталь, в котором он побывал в рамках визита и особенно подчеркнул, что с властями ОАЭ встречи всегда проходят в дружеской атмосфере.

В рамках визита состоялось подписание Кредитного соглашения между Банком развития Республики Беларусь и Фондом развития предпринимательства имени Халифы.

В рамках визита Лукашенко встретился в ОАЭ с президентом Украины Петром Порошенко, который также находился в эмиратах. Главы государств обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества и в особенности первый форум регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гомеле. Лукашенко подчеркнул, что Беларусь всегда выполняет взятые обязательства, предполагается, что форум может дать толчок дальнейшему развитию двусторонних отношений.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в ОАЭ провел встречу с Наследным принцем Абу-Даби.

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