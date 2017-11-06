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Лукашенко направил соболезнование Трампу в связи с трагедией в Сазерленд-Спрингс

06.11.2017 21:20 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко направил соболезнование Трампу в связи с трагедией в Сазерленд-Спрингс

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту США Дональду Трампу в связи с трагедией в техасском городке Сазерленд-Спрингс, которая привела к многочисленным жертвам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Преступление, совершенное в церкви во время воскресного богослужения, возмущает своей циничностью, жестокостью и бессмысленностью", - подчеркнул глава белорусского государства.

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, слова поддержки жителям Сазерленд-Спрингс и всему народу США, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту США Дональду Трампу в связи с трагедией в техасском...

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