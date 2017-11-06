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Лукашенко поздравил белорусов со 100-летием Октябрьской революции
07.11.2017 08:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов со 100-летием Октябрьской революции, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
© Sputnik/ Егор Еремов
"В мировой истории есть вехи и события, которые влияют на судьбы народов, предопределяя их дальнейшее развитие. Октябрь 1917 года ознаменован появлением на политической карте страны с принципиально новым укладом и провозглашением права наций на самоопределение", — говорится в поздравлении белорусского лидера.
По словам Лукашенко, социально-экономические принципы, которые были сформированы во времена СССР, легли в основу развития промышленного, научного, сельскохозяйственного и социального потенциала современной Беларуси.
Президент обратил внимание, что сегодня "мы живем в суверенной, независимой стране". "Своим умом, талантом и трудолюбием строим сильное, стабильное государство, в котором главной ценностью является человек – настоящий патриот и хозяин родной земли", — продолжил он.
"Поздравляю вас со знаменательной датой – 100-летним юбилеем Октябрьской революции. Желаю вам крепкого здоровья, мира и успехов в труде на благо нашего Отечества", — сказал Лукашенко.
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Глава государства заявил, что сегодня белорусы строят стабильное государство, в котором главной ценностью является человек.
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