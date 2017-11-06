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Варшава запретит въезда в страну чиновнику из Украины

07.11.2017 10:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Польша намерена запретить въезда в страну одному из украинских чиновников из-за его антипольских взглядов, заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский эфире Польского радио.

По словам Ващиковского, Варшава уже активировала процедуру запрета на въезд в республику.

"Эта процедура уже запущена в отношении одного лица. Если в ближайшее время она будет завершена, мы обнародуем его имя", − сказал министр. По его словам, такое решение принято из-за антипольских взглядов чиновника из Украины.

Глава МИД Польши отметил, что среди наиболее чувствительных проблем между двумя странами − вопросы истории, образования, а также "возвращения имущества, в том числе церковного".

При этом Ващиковский назвал недопустимым, когда костел превращается в концертный зал.

Глава МИД отметил, что до этого Польша закрывала глаза на многие проблемы, однако в Варшаве пришли к выводу, что Украина использует безоговорочную поддержку республики.

Он подчеркнул, что после своей поездки во Львов у него нет позитивных новостей для президента Польши.

Глава МИД Польши также резко высказался по поводу того, что Киев не ценит поддержку Варшавы, а просто использует.

"Да, мы сжимали зубы, поскольку учитывая нашу военно-политическую доктрину и безопасность сохранение независимой Украины является бесценным. Однако мы признали, что нас используют, что Украина достаточно беззаботно смотрит на это и выходит из расчета, что мы безусловно будем поддерживать ее безопасность и независимость, стоять на ее стороне в конфликте с Россией и не требовать решения двусторонних проблем − исторических или образовательных ", − заявил польский министр.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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