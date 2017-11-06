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Российский гимн могут запретить на Олимпиаде-2018

07.11.2017 10:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Гимн Российской федерации могут запретить на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники.

Российский гимн могут запретить на Олимпиаде-2018
© Sputnik/ Александр Вильф
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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК), по информации СМИ, соберется в начале декабря, чтобы принять решение по допуску сборной России до Игр. Должностные лица МОК рассматривают один из вариантов допуска россиян к главным стартам четырехлетия, но при условии, что национальный гимн РФ не будет исполняться, а российская делегация не будет участвовать в церемонии открытия. Эти санкции связаны с нарушением российскими атлетами антидопинговых правил на домашней Олимпиаде-2014 в Сочи.

Запрет гимна недопустим

В Москве отреагировали на сообщение New York Times, назвав его вбросом. По словам, члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева, подобные информационные вбросы в адрес России в последнее время не редкость. "Опять удивительная история — американцы начинают раздувать шумиху и истерию по поводу того, как они считают, нам надо выступать: под флагом или без, с гимном или без гимна. Мне кажется, они просто уже, как говорится, "берега попутали" и не осознают, что говорят", — сказал депутат.

Он напомнил слова главы Олимпийского комитета России Александра Жукова, который ранее заявил, что россияне на Олимпиаде в Пхенчхане не будут выступать под нейтральным флагом. "Наш олимпийский комитет четко выразил свою позицию, что Россия поедет только с государственными флагом и гимном, в своей официальной экипировке. Думаю, это правильная позиция, ее надо придерживаться", — добавил Свищев.

В свою очередь глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил заявил, что целью статьи New York Times является деморализация сборной России, а также оказание давления.

"Убежден: участие в ОИ при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо. Нельзя поддерживать торжество русофобии", — высказал свое отношение к возможному запрету российский сенатор Алексей Пушков.

Российский гимн могут запретить на Олимпиаде-2018
© Sputnik/ Евгений Биятов
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Россия может отказаться от Игр-2018

В случае, если МОК действительно примет решение запретить российский гимн, Россия должна проигнорировать Олимпиаду-2018, уверен вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

"При любом решении МОК, если будет вынесено хоть какое-то маломальское наказание по отношению к нашей сборной — будь то недопущение к участию в церемонии открытия, либо запрет на использование цветов нашего флага, либо выступление под нейтральным флагом… При любом каком-то наказании в адрес нашей сборной, я считаю, что мы должны полностью проигнорировать данную Олимпиаду", — сказал Лебедев.

По его словам, Россия не должна ждать заседания Исполкома МОК, а уже сейчас необходимо направить в организацию соответствующее заявление. "Любое их решение негативное по отношению к нашей сборной — и наша сборная отказывается от участия в Олимпиаде", — сказал Лебедев.

По мнению парламентария, "необходимо нанести предупреждающий удар, поскольку лучший способ обороны — это нападение".

 
Теги: Минск
 
 
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Комментируя возможный запрет МОК, в Москве допустили полный отказ от участия в Играх-2018.

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