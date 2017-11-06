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Журналиста РИА Новости Виноградова не пустили на Украину

07.11.2017 12:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Правоохранительные органы Украины сняли с поезда ехавшего в Киев журналиста РИА Новости Захара Виноградова, СБУ Украины запретила ему въезд в страну на пять лет.

Журналиста РИА Новости Виноградова не пустили на Украину
© Pixabay
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По словам Виноградова, который работает обозревателем в редакции сайта www.ria.ru, его в 06:00 утра (07:00 мск) высадили из поезда Москва — Одесса в Конотопе при проверке документов.

"Причина решения неизвестна. Обратный поезд будет в 18 часов, до этого времени я буду находиться здесь (в Конотопе. — Прим. ред.). Сейчас готовят документы", — сообщил Виноградов.

Комиссия Совета Федерации по информационной политике рассмотрит на своем заседании 9 ноября ситуацию с выдворением журналиста. По словам члена комиссии Игоря Морозова, действия СБУ нарушают как Европейскую хартию прав и свобод человека в части права на получение информации, так и закон самой Украины о свободе слова.

Виноградов является уроженцем Одессы. В 2006 — 2011 годах руководил представительством РИА Новости на Украине (Киев), затем стал работать в РИА Новости (Москва).

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому журналисту, уроженцу Одессы, на пять лет.

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