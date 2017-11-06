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МОК прокомментировал "лишение" России гимна на Играх-2018

07.11.2017 14:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) назвал спекуляцией заявление американской газеты New York Times о лишении сборной России гимна на зимних Олимпийских игра 2018 года в Пхенчхане, сообщает агентство "Р-Спорт".

МОК прокомментировал "лишение" России гимна на Играх-2018
© Sputnik/ Владимир Сергеев
Российский гимн могут запретить на Олимпиаде-2018

Во вторник в СМИ появилась информация, что в начале декабря Исполком МОК примет решение по участию российских спортсменов в Играх-2018. Отмечалось, что в связи с последними допинговыми скандалами в российском спорте МОК может допустить сборную до ОИ при условии, что национальный гимн РФ исполняться не будет, а российская делегация не примет участие в церемонии открытия.

"Это все преждевременные спекуляции до того, как две комиссии МОК не завершили свою работу, и не были выполнены соответствующие процедуры, на которые имеет право любой человек или организация", — сообщил представитель МОК.

Публикация американского издания вызвала бурную реакцию в Москве как у политиков, так и у спортсменов. Многие сошлись во мнении, что данное решение неадекватно. А вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев выступил с призывом отказаться от участия в Играх, если в отношении России будут приняты подобные санкции.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Лебедева, сказав, что в Москве не хотели бы говорить о худшем сценарии неучастия страны в Играх. "По указанию президента Российской Федерации наши спортивные чиновники продолжают интенсивный диалог с МОК и его представителями. Мы надеемся, что взаимодействие с МОК продолжится, и все вопросы будут сняты. В целом, безусловно, мы не хотели бы говорить о каком-то худшем сценарии, связанном с неучастием нашей сборной в Олимпийских играх, потому что, конечно, это способно нанести серьезный урон всему олимпийскому движению", — сказал Песков журналистам.

Он в очередной раз обратил внимание, что в России не существует никакой господдержки применения допинга. "Напротив, Россия постоянно говорит о том, что о какой-либо государственной поддержке применения допинга речи идти не может, мы категорически отрицаем такую возможность", — заявил Песков.

Зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка-2006 Светлана Журова в свою очередь отметила, что глава МОК Томас Бах не заинтересован в том, чтобы Россия не приняла участие в Олимпиаде 2018 года. Она также уточнила, что у МОК в настоящий момент нет оснований отстранять Россию от Игр в Пхенчхане.

 
Теги: Минск
 
 
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В Москве уверены, что глава МОК Томас Бах не заинтересован в том, чтобы Россия не участвовала в будущей Олимпиаде.

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