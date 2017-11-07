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Зюганов снова попробует стать президентом России
07.11.2017 20:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов заявил, что его выдвинули как кандидата в президенты на выборах 2018 года все партийные организации.
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
По словам политика, окончательное решение о кандидатуре от КПРФ на предстоящих выборах примет съезд.
"К выборам относимся очень серьезно и будем обязательно участвовать – у нас готова программа "Десять шагов к достойной жизни", и эта программа может быть реализована сильной командой, поэтому состав конкретный назовем позже. Я – лидер движения, мою кандидатуру выдвинули все организации", – сообщил Зюганов в эфире Первого канала.
Партийный съезд КПРФ намечен на декабрь текущего года, он будет посвящен президентским выборам и состоится после официального объявления о проведении избирательной кампании.
Выборы президента РФ состоятся в марте 2018-го, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.
Уже известно, что в президентских выборах в РФ планируют участвовать светская львица
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Политика выдвинули кандидатом от КПРФ на выборы-2018, окончательное решение примет съезд.
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