Трамп призвал Ким Чен Ына перейти на светлую сторону

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Президент США Дональд Трамп назвал Северную Корею адом, которого не заслуживает ни один человек, и призвал лидера КНДР Ким Чен Ына перейти на сторону добра.

"Я прибыл сюда на этот полуостров, чтобы доставить послание напрямую лидеру диктаторского (правительства) Северной Кореи", — сказал президент США, выступая перед парламентом Южной Кореи с программной речью.

Трагический эксперимент в лаборатории истории

Трамп подчеркнул, что "Северная Корея — это страна, которой управляют как культом". По его словам, "в центре этого военного культа — безумная вера в предназначение лидера править в качестве отца-защитника над завоеванным Корейским полуостровом и порабощенным корейским народом".

"На этом полуострове мы видим результат трагического эксперимента в лаборатории истории", — сказал Трамп.

Он добавил, что "в 2012-13 годах режим (КНДР) потратил примерно 200 миллионов долларов, или почти половину денег, которые у него были, на улучшение условий жизни своего народа, чтобы установить еще больше монументов и статуй, прославляя своих диктаторов".

Кроме того, Трамп заявил, что в КНДР похищают иностранцев, чтобы заставлять их преподавать иностранные языки для "северокорейских шпионов". Также он сообщил, что в стране "пытают и казнят" христиан, которые открыто исповедуют религию.

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"В Северной Корее такой полный ужас, что жители платят взятки чиновникам, чтобы те направили их за рубеж как рабов. Они предпочитают быть рабами, чем жить в Северной Корее", — сказал президент США.

Ад, которого не заслуживает ни один человек

Далее он обратился к лидеру КНДР, при этом ни разу не назвав его уничижительным именем "маленький человек-ракета", что многократно позволял себе ранее.

"Северная Корея — это не рай, который хотел построить твой дед (Ким Ир Сен), это ад, которого не заслуживает ни один человек", — констатировал президент США.

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"Вооружения, которые ты пытаешься получить, не обеспечат тебе большую безопасность, они ставят твой режим в большую опасность. Каждый шаг, который ты предпринимаешь на этом темном пути, усиливает то, чему ты противостоишь", — заявил Трамп.

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Американский лидер заверил Ким Чен Ына, что США, "несмотря на каждое преступления, которые ты совершил,… готовы предложить и предложим путь к гораздо лучшему будущему". По его словам, это возможно только при условии "полного отказа от агрессии, отказа от ядерной программы, окончательной и верифицируемой денуклеаризации".

Обмен угрозами ни к чему хорошему не приведет

Реакцию российской стороны на заявления Трампа в Сеуле озвучил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



© Sputnik/ Ирина Калашникова Трамп надеется встретиться в Японии с Путиным

"Мы не раз уже высказывали свое отношение о том, что происходит: мы убеждены, что обмен угрозами и даже обмен оскорблениями, а такие вещи тоже имели место с обеих сторон, ни к чему хорошему не приведет", — сказал он.

Глава российского МИД призвал стороны сесть за стол переговоров "с холодной головой, оставив эмоции, которые зашкаливают", и прислушаться к предложению Пекина и Москвы.

"Мы убеждены, что альтернативы мирному урегулированию нет", — констатировал он.

При этом Лавров подчеркнул, что президент России Владимир Путин готов встретиться с американским коллегой, чтобы обсудить самые важные вопросы мировой повестки, включая ситуацию на Корейском полуострове.