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Украина готовится к разрыву дипотношений с Россией
08.11.2017 08:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Верховная рада Украины может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса уже на следующей неделе.
© Sputnik/ Алексей Витвицкий
Этот пункт будет дополнительно внесен в закон, который парламент должен рассмотреть во втором чтении 16 ноября, сообщает газета
Поправку внес депутат от правящего "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.
"В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором", — сказал Винник изданию.
По его словам, сохранять после этого дипотношения будет преступлением со стороны украинского МИД.
"Эти отношения и так уже фактически разорваны. Послов нет, в посольствах работают дипломаты не первого ранга. Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне", — сказал Винник.
Как отмечает издание, в Раде считают, что поправка в итоге будет одобрена.
Следующим этапом должно стать подписание президентом Украины Петром Порошенко указа о разрыве дипотношений.
"Без этого нельзя, так как, согласно конституции, именно глава государства отвечает за внешнеполитическую деятельность Украины", — пояснил источник в Раде.
Затем МИД страны объявит сроки, в течение которых российские дипломаты должны будут покинуть Украину.
© Sputnik / Виктор Толочко
Параллельно Киев начнет переговоры с третьей страной, чтобы ее посольство представляло интересы Украины в России, в частности, передавало ноты, корреспонденцию, информацию в российский МИД. Такой страной, по словам источника в Раде, может стать Беларусь или Швейцария.
Однако одобрение поправки может стать неприятным сюрпризом для Вашингтона. Ранее США собирались
Ранее в Совете Федерации Федерального собрания РФ уже высказывалось мнение о том, что Украина готовиться к разрыву дипотношений с Россией.
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Верховная рада Украины на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с РФ, после чего президент страны будет вынужден подписать...
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