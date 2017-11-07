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Трамп уже начал писать длинные посты в Twitter
08.11.2017 10:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Президент США Дональд Трамп уже воспользовался нововведением социальной сети Twitter и начал делать записи длиннее 140 символов, сообщает Sputnik.
Первый "удлиненный" твит Трамп отправил несколько часов назад: запись посвящена его предстоящему выступлению в парламенте Южной Кореи и последующей поездке в Китай, где он рассчитывает встретиться с Си Цзиньпинем.
Примечательно, что к установленному лимиту Трамп в своем сообщении не приблизился — его пост состоит "всего" из 216 символов. У американского лидера уже есть и другие посты, сделанные по новым правилам Twitter.
По данным самой социальной сети, немногие пользователи хотят писать длинные сообщения: подавляющее большинство предпочитает короткий формат. Часто делающий политические заявления в Twitter Трамп, вероятнее всего, будет чаще прибегать к новым функциям.
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Первый удлиненный твит президент США посвятил своему визиту в Южную Корею и Китай.
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