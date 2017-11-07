Трамп уже начал писать длинные посты в Twitter

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Президент США Дональд Трамп уже воспользовался нововведением социальной сети Twitter и начал делать записи длиннее 140 символов, сообщает Sputnik.

Twitter в ближайшие два дня разрешит всем пользователям отправлять записи длиннее обычного — вместо 140 символов лимит теперь составляет 280. Такая уже функция подключена к аккаунту президента США Дональда Трампа — большого поклонника микроблогов.

Первый "удлиненный" твит Трамп отправил несколько часов назад: запись посвящена его предстоящему выступлению в парламенте Южной Кореи и последующей поездке в Китай, где он рассчитывает встретиться с Си Цзиньпинем.

Getting ready to make a major speech to the National Assembly here in South Korea, then will be headed to China where I very much look forward to meeting with President Xi who is just off his great political victory. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 ноября 2017 г.

Примечательно, что к установленному лимиту Трамп в своем сообщении не приблизился — его пост состоит "всего" из 216 символов. У американского лидера уже есть и другие посты, сделанные по новым правилам Twitter.

По данным самой социальной сети, немногие пользователи хотят писать длинные сообщения: подавляющее большинство предпочитает короткий формат. Часто делающий политические заявления в Twitter Трамп, вероятнее всего, будет чаще прибегать к новым функциям.