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Трамп уже начал писать длинные посты в Twitter

08.11.2017 10:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Президент США Дональд Трамп уже воспользовался нововведением социальной сети Twitter и начал делать записи длиннее 140 символов, сообщает Sputnik.

Twitter в ближайшие два дня разрешит всем пользователям отправлять записи длиннее обычного — вместо 140 символов лимит теперь составляет 280. Такая уже функция подключена к аккаунту президента США Дональда Трампа — большого поклонника микроблогов.

Первый "удлиненный" твит Трамп отправил несколько часов назад: запись посвящена его предстоящему выступлению в парламенте Южной Кореи и последующей поездке в Китай, где он рассчитывает встретиться с Си Цзиньпинем.

Примечательно, что к установленному лимиту Трамп в своем сообщении не приблизился — его пост состоит "всего" из 216 символов. У американского лидера уже есть и другие посты, сделанные по новым правилам Twitter.

По данным самой социальной сети, немногие пользователи хотят писать длинные сообщения: подавляющее большинство предпочитает короткий формат. Часто делающий политические заявления в Twitter Трамп, вероятнее всего, будет чаще прибегать к новым функциям.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Первый удлиненный твит президент США посвятил своему визиту в Южную Корею и Китай.

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