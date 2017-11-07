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Всеобщую забастовку проведут жители Каталонии

08.11.2017 10:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Всеобщая забастовка запланирована на 8 ноября в знак протеста против задержаний каталонских политиков в Мадриде и Брюсселе, ее инициировали общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural, активно поддерживающие независимость Каталонии от Испании.

Всеобщую забастовку проведут жители Каталонии
© Sputnik/ Владимир Трефилов
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"Нужно превратить этот день в большую забастовку в стране, как это уже было 3 октября", — заявили официальные представители общественных организаций Агусти Алькоберро и Марсель Маури.

Забастовку поддержал крупнейший профсоюз государственного образования Ustec-STEs, поэтому будут закрыты некоторые учебные заведения. Ожидается, что студенты активно поддержат акцию протеста.

Профсоюзы "Рабочие комиссии" и "Всеобщий союз трудящихся", борющиеся за права рабочих, отказались принять участие в забастовке, поскольку она преследует политические цели, а не направлена на защиту интересов трудящихся. Профсоюз "Генеральная конфедерация трудящихся" не участвует в организации акции, но разрешил своим членам поддержать ее.

Сообщается, что несмотря на всеобщую забастовку общественный транспорт в Каталонии будет работать в обычном режиме, но количество трамваев в Барселоне и автобусов до аэропорта сократят наполовину. У Барселонского университета под лозунгом "Свобода Жорди, свобода политическим заключенным" пройдет акция протеста.

Сегодняшняя забастовка станет первой из ряда акций, которые запланировали националистические организации и которые были названы "Неделей свободы". 11 ноября сторонники независимости собираются провести "многочисленный митинг в защиту республики и с требованием освобождения политических заключенных".

Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости, а испанский сенат утвердил применение 155-й статьи Конституции, позволяющей напрямую управлять Каталонией из Мадрида. Европарламент, в свою очередь, не признал независимость региона. Правительство Каталонии было отправлено в отставку, была назначена дата досрочных выборов. Позже был арестован, а потом и освобожден экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и ряд других членов Женералитета.

 
Теги: Минск
 
 
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Каталонцы выйдут на всеобщую забастовку, протестуя против ареста организаторов референдума о независимости.

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