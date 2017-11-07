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Всеобщую забастовку проведут жители Каталонии
08.11.2017 10:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Всеобщая забастовка запланирована на 8 ноября в знак протеста против задержаний каталонских политиков в Мадриде и Брюсселе, ее инициировали общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural, активно поддерживающие независимость Каталонии от Испании.
© Sputnik/ Владимир Трефилов
"Нужно превратить этот день в большую забастовку в стране, как это уже было 3 октября", — заявили официальные представители общественных организаций Агусти Алькоберро и Марсель Маури.
Забастовку поддержал крупнейший профсоюз государственного образования Ustec-STEs, поэтому будут закрыты некоторые учебные заведения. Ожидается, что студенты активно поддержат акцию протеста.
Профсоюзы "Рабочие комиссии" и "Всеобщий союз трудящихся", борющиеся за права рабочих, отказались принять участие в забастовке, поскольку она преследует политические цели, а не направлена на защиту интересов трудящихся. Профсоюз "Генеральная конфедерация трудящихся" не участвует в организации акции, но разрешил своим членам поддержать ее.
Сообщается, что несмотря на всеобщую забастовку общественный транспорт в Каталонии будет работать в обычном режиме, но количество трамваев в Барселоне и автобусов до аэропорта сократят наполовину. У Барселонского университета под лозунгом "Свобода Жорди, свобода политическим заключенным" пройдет акция протеста.
Сегодняшняя забастовка станет первой из ряда акций, которые запланировали националистические организации и которые были названы "Неделей свободы". 11 ноября сторонники независимости собираются провести "многочисленный митинг в защиту республики и с требованием освобождения политических заключенных".
Каталонский парламент 27 октября
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Каталонцы выйдут на всеобщую забастовку, протестуя против ареста организаторов референдума о независимости.
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