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Поправки в Банковский кодекс и в закон о пенсионном обеспечении рассмотрят депутаты 9 ноября

08.11.2017 11:57 — Новости Политики | БелТА  
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Поправки в Банковский кодекс и в закон о пенсионном обеспечении рассмотрят депутаты 9 ноября
Фото из архива

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей на заседании 9 ноября планируют рассмотреть десять законопроектов, в том числе - поправки в Банковский кодекс и в закон "О пенсионном обеспечении". Оба документа подготовлены к первому чтению, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парламента.

В первом чтении также будут рассмотрены изменения и дополнения в некоторые белорусские законы.

Во втором чтении на заседании планируется представить поправки в закон "О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы".

Перечнем вопросов традиционно предусмотрена ратификация международных документов - межправительственного соглашения Беларуси и Туркменистана о сотрудничестве в области борьбы с преступностью; протокола о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение Беларуси и России об использовании миграционной карты единого образца от 5 октября 2004 года; межправительственного соглашения Беларуси и Грузии о воздушном сообщении; межправительственного соглашения Беларуси и Китая о развитии международных грузовых перевозок и сотрудничестве в реализации концепции строительства Экономического пояса Шелкового пути.

Кроме того, среди представленных для ратификации документов будут соглашение о порядке добровольного согласования государствами - членами Евразийского экономического союза с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения ЕЭК разбирательств, связанных с предоставлением странам ЕАЭС специфических субсидий, а также соглашение о сближении подходов по нормативно-правовому и нормативно-техническому регулированию, оценке соответствия, стандартизации, аккредитации и метрологическому обеспечению в области использования атомной энергии в мирных целях.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей на заседании 9 ноября планируют рассмотреть десять законопроектов, в том числе - поправки в Банковский...

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