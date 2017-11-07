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Лукашенко пообещал поддержку «Красному Кресту»

08.11.2017 13:56 — Новости Политики | БДГ  
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Беларусь будет занимать конструктивную линию в международной гуманитарной деятельности, в стране ведется работа по открытию офиса представительства Международного комитета Красного Креста.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главой МККК Петером Маурером 8 ноября, передает БЕЛТА.

Белорусский президент отметил, что первый визит Маурера очень значимый и символизирует развитие отношений Беларуси и МККК и поднятие их на более высокий уровень.

Лукашенко подчеркну, что осуществляет «самую великую миссию в мире из всех международных организаций», находится всегда рядом с людьми, попавшими в беду, оказывает гуманитарную помощь, помогает разыскивать пропавших людей.

«Поэтому это величайшая деятельность, которую мы приветствуем, и всегда будем поддерживать, и вы на нас можете рассчитывать», – сказал Лукашенко.

Он также отметил, что Беларусь тоже старается помочь тем, кто в этом нуждается, и привел в пример украинский кризис, в ходе которого наша страна приняла около 150 тысяч беженцев из этой страны.

Он напомнил, что Беларусь оказывала поддержку и сирийскому народу, разработала программу оздоровления сирийских детей в Беларуси.

«Наш народ за всю свою историю натерпелся. Мы были невольными участниками всех войн и конфликтов, которые прокатывались по Европе, особенно с запада на восток. Мы знаем цену жизни и чего стоит война. Поэтому мы всегда отзываемся на крик людей, которые попали под бомбежки», – заявил Лукашенко.

Представительство МККК начнет работу в Беларуси 1 января 2018 года.

 
 
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Беларусь будет занимать конструктивную линию в международной гуманитарной деятельности, в стране ведется работа по открытию офиса представительства...

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